Encana se départit de près de 470 employés

Le 13 février, Encana a finalisé l’achat des actions de sa rivale Newfield Exploration d’une valeur de 5,5 milliards de dollars américains.

« Huit jours, je le répète, huit jours après avoir signé, on a complètement réorganisé et fusionné les deux entreprises, s’est vanté jeudi le président d’Encana, Doug Suttles, lors d’une conférence téléphonique. Au total, on réduit de 35 % le nombre de cadres et de 15 % le nombre total d’employés. »

Newfield employait 1010 employés presque tous aux États-Unis, tandis qu’Encana en comptait 1160 au Canada et 950 aux États-Unis. Une réduction de 15 % de ces effectifs représente la perte de 470 emplois.

Une semaine après la finalisation de cette réorganisation, l’entreprise confirme que des emplois seront perdus à Calgary où se situe son siège social, mais refuse toujours de confirmer combien exactement.

Depuis l’annonce de l'acquisition en novembre, l’action d’Encana a plombé de plus de 20 %. L’entreprise a aussi absorbé la dette de sa rivale estimée à 2,2 milliards de dollars.