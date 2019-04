Survivre en forêt grâce aux livres

L'idée derrière tout ça? Donner une vie sauvage aux livres, les sortir des bibliothèques et les faire surgir, au hasard d'une ballade au grand air.

Je me suis dit : “je vais mettre dans des endroits très reculés des bibliothèques de survie qui vont sauver la vie des gens” , explique l'auteur. C'est un peu une boutade, mais les gens, c'est peut-être le seul livre qu'ils vont lire pendant l'année, donc il y a un petit sauvetage, disons!

Un exemple de ce que vous pouvez trouver dans l'une des bibliothèques de survie. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Selon Charles Sagalane, prendre un livre en pleine nature et se laisser surprendre donne une autre saveur à la lecture.

Les visiteurs qui tombent sur un livre par hasard, souvent, vont avoir une disponibilité qui n'est pas là même que lorsqu'ils sont dans leur salon ou à la bibliothèque. Charles Sagalane, auteur et instigateur des bibliothèques de survie

La langue, un couteau suisse

S'il fait surgir les livres dehors, Charles Sagalane fait aussi surgir la poésie là où on ne l'attend pas d'emblée. Dans son dernier recueil, Bric-à-brac au bord du lac, l'auteur écrit au sujet d'objets aussi prosaïques qu'une balayeuse, une lampe ou une calculatrice.

L'auteur Charles Sagalane lors de son passage au Salon du livre de Rimouski, en novembre. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Si on est poète on peut parler de nos émotions, mais on peut aussi parler de sa trousse de toilette ou de sa scie mécanique et trouver un angle qui intéresse les gens , plaide-t-il.

Ainsi, sans se parler le gel et

le dégel on fait

de la dentelle avec la trace

du ski-doo - Extrait de Bric-à-brac au bord du lac, de Charles Sagalane

Ce théâtre d'objets mis en scène par Charles Sagalane a des parentés certaines avec les Calligrammes d'Apollinaire, ou avec Les choses de Perec, mais avec une pointe d'humour qui pourrait convaincre les lecteurs qui hésitent à s'aventurer dans un livre de poésie.

La langue c'est aussi un espèce de couteau suisse. Selon les milieux, ça va servir autrement. [...] Plus on change les perspectives, les horizons, plus il y a une plus-value à l'expérience qu'on peut donner au lecteur. Charles Sagalane