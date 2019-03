Réactions mitigées entourant la refonte du système de protection des enfants autochtones

« On est modérément optimistes, affirme le grand chef du groupe de Premières Nations Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Garrison Settee. On veut faire preuve de diligence et veiller à ce que les intérêts des enfants des Premières Nations soient pris en compte dans le projet de loi. »

Jeudi, le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, a présenté le projet de loi C-92, une nouvelle loi qui, selon le gouvernement fédéral, céderait le contrôle de la protection de l'enfance aux communautés autochtones dans le but de s'attaquer au montant « critique » d'enfants autochtones placés en famille d'accueil.

Moins de 10 % de tous les enfants canadiens sont autochtones, mais ils représentent plus de la moitié des enfants en famille d'accueil. Au Manitoba, près de 90 % des 11 000 enfants pris en charge sont autochtones.

Seamus O'Regan affirme que la nouvelle loi donnera la priorité aux services tels que les soins prénataux et le soutien aux parents. Il souhaite également empêcher que des enfants soient retirés de leurs familles parce qu'elles vivent dans la pauvreté.

Aller de l'avant rapidement

« Nous voulons nous assurer que le bien-être des enfants est pris en compte », affirme Garrison Settee.

Le ministre des Services aux Autochtones souhaite que le projet de loi soit accepté en chambre avant le congé d’été, dans 10 semaines.

Le chef de MKO craint cependant que les troubles actuels au sein du caucus libéral fédéral empêchent le projet de loi d’être accepté.

Le grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, croit que le projet de loi C-92 ne servira à rien si la souveraineté des Premières Nations n'est pas reconnue. Photo : CBC

L'Assemblée des chefs du Manitoba a quant’à elle rejeté le projet de loi C-92, le qualifiant simplement de « voeu pieux. »

« Ce sont beaucoup de belles paroles, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de mordant », a déclaré le grand chef de l'Assemblée, Arlen Dumas.

Selon lui, la nouvelle loi ne reconnaît pas la compétence des Premières Nations et ne transférera donc pas les droits de protection de l'enfant dans les communautés d'origine.

« On doit reconnaître notre souveraineté et notre autorité sur nos enfants », ajoute Arlen Dumas.

Garder les enfants avec les familles

Le président de la Fédération métisse du Manitoba (MMF), David Chartrand, affirme que « le projet de loi traite d'un élément important de réconciliation » qui permettra de ne pas déplacer les enfants.

Selon lui, cette loi permettrait à la MMF de développer et d'exercer l'autorité législative nécessaire pour soutenir ses familles et assurer le bien-être de ses enfants.

Le président de la Fédération métisse du Manitoba, David Chartrand, voit d'un bon oeil le dépôt du projet de loi C-92. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Natasha Reimer, qui a grandi dans le système d'aide à l'enfance, espère que la nouvelle loi permettra de mieux réunir les enfants autochtones avec leurs familles.

Elle a passé presque toute son enfance dans une famille adoptive et dit vouloir trouver des informations sur son passé.

« J'espère que ce projet de loi se concentrera vraiment sur l'enfant et la famille », affirme-t-elle.

Natasha Reimer est sur le point d'obtenir un diplôme en criminologie de l'Université de Winnipeg et a été acceptée à la faculté de droit. Elle a créé un groupe sur le campus pour les enfants en famille d'accueil et les enfants qui étaient pris en charge. Elle essaie également de se familiariser avec sa famille biologique et sa culture autochtone.