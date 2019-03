La région de Québec favorite pour la relâche

« C’est un gain important pour la région de Québec. On voit que 33 % des Québécois vont voyager à Québec. L’an passé, c’était 25 %. La région présente une offre hivernale très importante et diversifiée », indique le directeur de l’intelligence d’affaires au ministère du Tourisme, Christian Desbiens.

Avec toute la neige qu’on a reçue cette année, tout semble concorder pour favoriser Québec. Christian Desbiens, directeur de l’intelligence d’affaires au ministère du Tourisme

Selon le sondage, la région de Québec devance celle de Montréal (12 %), des Laurentides (11 %), de Charlevoix (10 %) et de la Gaspésie (8 %).

Engouement pour la province

Le coup de sonde démontre aussi que de nombreux voyageurs choisiront la province pour passer du bon temps.

« Parmi les Québécois qui voyageront pour la relâche, la moitié le fera dans la province. Ça, c’est uniquement parmi ceux qui voyagent, rappelle M. Desbiens. C’est très intéressant pour nos entreprises touristiques. »

Pour les entreprises touristiques, la semaine de relâche est la deuxième période de l’année la plus importante après les vacances de la construction.

« Comme on embarque dans une saison plus creuse, ça permet à nos entreprises d’affronter une période plus tranquille », conclut M. Desbiens.