Les tuteurs s'installent à Chambly

Un texte de Marie-France Bélanger

Les avocats Denis Michaud et Martin Saint-Laurent, qui agiront comme tuteurs, enchaîneront les rencontres avec les employés et les élus, qui sont obligés de collaborer.

Dès aujourd’hui, ils s’entretiendront avec le directeur général de la Ville, la directrice générale adjointe, la greffière, les conseillers et la présidente de l’Association des cadres.

Lundi, ils tiendront des rencontres avec le maire, les deux syndicats des employés et les cadres de la ville. « Cette mise en relation va permettre à nos deux délégués, nos deux tuteurs, d’expliquer la tutelle et le déroulement de celle-ci », précise la porte-parole de la Commission municipale du Québec, Isabelle Rivoal.

Les deux tuteurs superviseront et approuveront les décisions de la Ville de Chambly. Pendant toute la durée de la tutelle, les conseillers municipaux et le maire restent en poste et continuent de toucher leur rémunération habituelle.

C’est un peu comme si le conseil municipal devenait un mineur, un adolescent. Danielle Pilette, professeure à l’UQAM et spécialiste des affaires municipales

Poursuivant sa métaphore, la professeure à l’UQAM et spécialiste des affaires municipales Danielle Pilette ajoute que les décisions du conseil « doivent être approuvées, par les "parents", dans ce cas-ci par l’autorité de tutelle ».

La mise sous tutelle permettra aussi d’éviter les entraves à l’enquête de la Commission municipale du Québec, ordonnée par la ministre des Affaires municipales à la suite du reportage d’Enquête le 22 novembre dernier dans lequel il était question d’allégations d’intimidation et d’abus de pouvoir du maire Denis Lavoie à l’endroit de certains employés municipaux et de bénévoles. Cette enquête, qui porte sur de possibles manquements au code de déontologie et d’éthique, se poursuit.

La mise sous tutelle d’une ville demeure une mesure relativement rare. Depuis 2005 au Québec, seulement 10 municipalités, dont Chambly, se sont retrouvées dans cette situation, la plus connue était probablement Laval de juin à décembre 2013.

Des citoyens soulagés

L’un des responsables du club de soccer de Chambly, qui avait partagé avec Radio-Canada un enregistrement d’une conversation avec le maire Denis Lavoie, pousse un soupir de soulagement. Pour Benoît Girard, qui déplorait l’ingérence du maire dans les affaires du club de soccer, les choses vont se dérouler plus harmonieusement maintenant.

L’ancien président de l’Association des cadres de la ville de Chambly René Gauvreau, qui avait dénoncé le climat de travail au sein de l’appareil municipal, abonde également dans ce sens. Le fonctionnaire municipal, qui a quitté la ville de Chambly en 2015, espérait que sa prise de parole ait un impact.

« J’ai eu aussi des commentaires d’ex-collègues qui semblaient être soulagés de voir qu’il y a quelque chose qui se passait, soutient-il. Ça leur donne espoir que les choses vont revenir à la normale. »

Suspensions des poursuites et des mises en demeure?

On ignore pour l'instant ce qu'il arrivera des actions entamées par la Ville contre des résidents. Depuis le début de l’année, la Ville a fait parvenir au moins cinq mises en demeure, dont deux sont devenues des poursuites, à des citoyens pour des commentaires jugés diffamatoires.

« Je pense que pour que ce soit juste, il faut que ces procédures-là tombent », explique Louise Chevrier, l’une des citoyennes visées, qui est également l’une des fondatrices du Mouvement citoyen de Chambly, une organisation qui milite pour obtenir davantage de transparence de la part des élus municipaux.

Selon la spécialiste en politique municipale Danielle Pilette, les tuteurs vont certainement se pencher attentivement sur la pertinence et les coûts qu’engendreront les poursuites et les mises en demeure envoyées par la Ville aux citoyens. Elle s’attend même à ce que ces démarches soient mises sur la glace pour le moment.

Les conseillers municipaux de l'équipe du maire ne nous ont pas rappelés ou ont refusé de répondre à nos questions.