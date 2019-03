Le Pakistan rouvre graduellement son espace aérien

Un nombre limité de liaisons ont été reprises vendredi dans les aéroports de Karachi, Islamabad, Peshawar et Quetta en prévision d’une reprise complète du trafic aérien prévue lundi, a annoncé le bureau de l'aviation civile pakistanaise (CAA).

La fermeture de l'espace aérien pakistanais a perturbé le trafic aérien entre l’Europe et l’Asie pendant plusieurs jours. Le transporteur Thaï Airways, entre autres, a dû annuler une trentaine de vols, obligeant plus de 5000 passagers à modifier leur itinéraire.

Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Saudi Arabian Arline et Air Canada ont également dû détourner ou annuler des vols.

Le gouvernement du Pakistan avait complètement fermé son espace aérien mercredi à la suite de combats aériens avec l’Inde au cours desquels des avions ont été abattus dans les deux camps.

Des soldats pakistanais montent la garde devant les débris d'un avion de chasse indien abattu dans la région contestée du Cachemire. Photo : AFP/Getty Images / STR

Cet affrontement a déclenché une série de duels d’artillerie et d’échanges de tirs le long de la ligne de démarcation qui sépare les portions indienne et pakistanaise du Cachemire en proie à une guerre larvée entre les deux pays depuis 72 ans.

Cette nouvelle escalade militaire entre les deux frères ennemis a été provoquée par le déclenchement mardi d’un raid préventif de l’aviation indienne contre un camp d'entraînement du groupe islamiste Jaish-e-Mohammed (JeM) au Pakistan.

C’est ce mouvement rebelle qui avait revendiqué l’attentat-suicide au Cachemire indien qui a tué au moins 40 paramilitaires indiens, le 14 février dernier.

Accusant l’Inde d’avoir violé son espace aérien, le Pakistan avait aussitôt rétorqué en déployant ses avions en territoire indien. Au moins deux avions indiens et un pakistanais auraient été abattus au-dessus du Cachemire. Un pilote indien a été capturé par l’armée pakistanaise.

Libération imminente du pilote indien

Le lieutenant-colonel Abhinandan Varthaman est apparu le visage tuméfié sur une vidéo publiée par l'armée pakistanaise. Photo : Reuters / Handout .

Pendant ce temps, les Indiens attendent avec impatience vendredi la libération du lieutenant-colonel Abhinandan Varthaman, capturé mercredi par l’armée pakistanaise après la destruction de son chasseur Mig-21.

Dans un effort pour apaiser les tensions avec son voisin indien, le gouvernement pakistanais a annoncé jeudi qu’il libérerait le pilote vendredi.

Capturé peu de temps après son écrasement dans la partie pakistanaise du Cachemire, le pilote avait été cerné et battu par des civils avant d’être capturé par des soldats. Le pilote était apparu un peu plus tard le visage tuméfié, mais sain et sauf, sur les ondes de la télévision pakistanaise.

Il a affirmé avoir été bien traité par les soldats pakistanais qui lui ont évité d'être lynché par la foule en colère après l'écrasement de son Mig-21.

Héros national

Élevé au rang de héros en Inde pour le sang-froid et la dignité dont il a fait preuve, le pilote est attendu avec enthousiasme par les Indiens qui se sont massés par milliers à la frontière avec le Pakistan pour accueillir le lieutenant-colonel Abhinandan Varthaman.

« La libération du pilote représente un geste extraordinaire d'Islamabad, a confié à l’Agence France-Presse l'analyste pakistanais Hasan Askari. Normalement on ne renvoie pas les gens comme lui aussi rapidement ».

« Espérons que l'Inde répondra positivement et travaillera avec le Pakistan à la normalisation de la situation entre les deux pays », a souhaité Hasan Askari.