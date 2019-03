La Corée du Nord contredit Trump sur la question des sanctions

Pourtant, jeudi matin, le président Donald Trump a indiqué en conférence de presse au Vietnam qu'il avait quitté le sommet de Hanoï avec Kim Jong-un parce que ce dernier avait demandé la fin de toutes les sanctions, ce que les États-Unis n'avaient pu accepter.

Dans une très rare conférence de presse tenue plus tard à Hanoï, deux représentants de la délégation nord-coréenne ont affirmé que Kim Jong-un n'avait réclamé qu'une levée partielle des sanctions en échange d'une fermeture du principal complexe nucléaire de la Corée du Nord.

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong Ho, a aussi dit lors de cette conférence de presse que le régime était également prêt à s'engager par écrit à une interruption permanente des tests nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux.

Son ministre adjoint, Choe Sun Hui, a ajouté que la justification du président Trump pour quitter le sommet sans accord avait confondu Kim Jong-un et que celui-ci pourrait avoir perdu la volonté d'en venir à des ententes avec les États-Unis.

Plus tard, un haut-dirigeant du Département d'État américain qui a requis l'anonymat a reconnu que la demande de Pyongyang visait à ce que Washington appuie la levée des sanctions économiques appliquées depuis mars 2016 par le Conseil de sécurité des Nations unies, et non pas celles en vigueur depuis une dizaine d'années plus tôt qui touchent les armements.

Les sanctions de l'ONU ont fait de la Corée du Nord l'un des pays les plus pénalisés du monde. Elles frappent une multitude de biens commerciaux dont le charbon, le pétrole, les produits de la mer et les métaux, notamment.

Pour leur part, les médias officiels nord-coréens n'ont pas fait mention de la décision de Donald Trump de quitter le sommet sans accord et ont affirmé que le régime nord-coréen s'attendait à la tenue de nouveaux pourparlers dans l'avenir.