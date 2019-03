Justin Trudeau, un politicien comme les autres...

Parce que dans cette affaire, on parle à la fois de droit et de politique. Et, comme dans notre système la procureure générale est aussi ministre de la Justice et membre du gouvernement, elle se trouve au carrefour, certes inconfortable, de toutes ces positions.

C'est le rôle du gouvernement de faire la part des choses. Il est essentiel d’avoir un État de droit. Mais il est aussi nécessaire que le gouvernement tienne compte de l’intérêt général. Ces deux réalités doivent cohabiter et on ne peut tenir compte uniquement de l’une et oublier l’autre.

Cela exige de se demander s’il est utile de mettre en péril la plus grande société d’ingénierie au Canada. Ce qui représente les emplois de 9000 personnes qui n’ont pas à être tenues responsables de ce qu’ont fait les bandits en cravate qui ont dirigé la société à l’époque, pas si lointaine, où la corruption — à l’étranger comme au Canada — y était vue comme une stratégie commerciale comme une autre.

Depuis, SNC-Lavalin a congédié ses dirigeants et son conseil d’administration et s’est donné des règles d’éthiques très strictes. Et c’est précisément pour des cas comme ceux-là que le Parlement a adopté une loi permettant des accords de réparation.

Ces accords impliquent un aveu de culpabilité, une amende salée, et l’assurance que la société a bel et bien changé ses pratiques. Ce n’est pas un simple pardon sans condition, c’est un processus juridique balisé, qui peut être suspendu si un juge estime qu’on ne respecte pas tous les éléments de l’entente.

Une loi à laquelle Mme Wilson-Reybould aurait pu choisir d’avoir recours. Ce qu’elle n’a pas fait, et c’est donc sa décision qui a prévalu, mais cela exige qu’on remette dans leur contexte les pressions qu’elle estime avoir reçues.

Lui dire qu’il y a des élections au Québec ou que le premier ministre est député de Papineau, au Québec, n’est que rappeler ce qui est une information de nature publique. Puisque la procureure générale le sait certainement, il est difficile de voir comment cela peut devenir soudainement une forme de pression indue.

Transparence

Évidemment, il y avait une autre manière de procéder, qui aurait exigé un minimum de transparence de la part du premier ministre : dire clairement et publiquement que le gouvernement croyait important de sauver SNC-Lavalin, ses emplois, son expertise et son siège social. Pour un gouvernement, c’est un objectif tout à fait légitime.

Une fois que cet objectif est clairement exprimé par le premier ministre, il devient normal que le gouvernement cherche à utiliser les moyens légaux à sa disposition, y compris la nouvelle loi qui permet un accord de réparation pour SNC-Lavalin.

Évidemment, il y avait un certain coût politique à payer. Il est clair que dans certains milieux, on allait retomber dans de bons vieux réflexes de « Québec bashing ». SNC-Lavalin est le plus souvent décrite dans la presse anglophone et par les politiciens du reste du Canada comme « Quebec-based, corrupt and Liberal-connected ».

Ce n’est pas la meilleure carte de visite et force est de constater que ce n’est pas totalement faux. Mais sauver la plus grande société d’ingénierie au pays et une multinationale canadienne aurait dû être une justification suffisante pour que le premier ministre explique publiquement ses intentions.

Mais M. Trudeau a préféré les vieilles méthodes : ne rien dire et faire pression en coulisses pour régler le dossier. Et quand ça n’a pas fonctionné du premier coup, lui-même ou son entourage sont revenus à la charge en utilisant des formes plus raffinées de tordage de bras, y compris des menaces — ce qui pouvait certainement être considéré par Mme Wilson-Raybould comme des pressions indues.

Malheureusement pour M. Trudeau, sa ministre de la Justice n’allait pas céder à de telles tactiques. Et elle a plutôt choisi d’exposer devant un comité parlementaire, les méthodes de son premier ministre. Des méthodes dignes de la vieille politique, bien plus que des « voies ensoleillées » que promettait M. Trudeau.

Au plan formel, Justin Trudeau n’a enfreint aucune loi. Il n’est pas question ici de corruption ni d’entrave à la justice. Même Mme Wilson-Raybould admet qu’il n’a rien fait d'illégal.

Mais le dommage causé au premier ministre est d'un tout autre registre. Il devait être celui qui allait incarner une autre façon de faire de la politique. Un féministe et partisan de la réconciliation avec les Autochtones. Le voici qui dirige comme le faisaient ses prédécesseurs et qui met à la porte la première femme autochtone à accéder au Conseil des ministres.

Quelle que soit l’issue de cette affaire, dont on ne connait pas encore la fin, il y a déjà une victime : l’image de Justin Trudeau, qui le dépeint comme un politicien différent. À moins de huit mois d’une élection, c’est ce qui lui fera le plus mal.