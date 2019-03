Préarrangements funéraires : des implants radioactifs qui empêchent la crémation

La famille d’Alfred Monk, décédé le 14 février dernier, croyait qu’au milieu de leur deuil, l’organisation de l’incinération de l'octogénaire ne serait pas un fardeau supplémentaire puisque ce dernier avait fait l’achat de préarrangements funéraires 7 ans plus tôt et exprimé clairement ses souhaits quant à la disposition de sa dépouille.

Il avait choisi une incinération simple, sans cérémonie, au coût de 2125 $.

Mais incapable de répondre avec certitude aux questions du directeur funéraire au sujet des traitements contre le cancer subis par M. Monk une décennie avant sa mort, la famille du défunt s'est vue refuser son incinération. Leur seule option, selon le salon funéraire, était de payer pour un enterrement traditionnel.

Une solution inacceptable pour la famille.

Il avait été très clair, il ne voulait pas être enterré. Cindy Monk-Fuller, fille d’Albert Munk

Mme Monk-Fuller, tout comme ses frères et soeurs, ainsi que la femme de son père tenaient à respecter ses dernières volontés. Ils sont parvenus à contacter le médecin de M. Monk et confirmer que ses traitements n’avaient pas inclus l’insertion d’implants radioactifs.

Cindy Munk-Fuller tenait à respecter les dernières volontés de son père Photo : Radio-Canada

La famille se questionne toutefois sur les alternatives qui auraient été disponibles s’ils n’avaient pas pu faire cette démonstration, et sur les raisons pour lesquelles cette possibilité n’avait jamais été évoquée lors de l’achat des arrangements funéraires.

S’ils prennent notre argent, ils devraient nous informer. Cindy Monk-Fuller, fille d’Albert Munk

L’organisme qui octroie les permis aux maisons funéraires et à leur personnel en Ontario, le Conseil des services funéraires et des cimetières, n’oblige pas ses membres à donner de telles informations.

Le directeur des communications de la maison funéraire Arbor Memorial, qui avait vendu ce service, admet que ces restrictions ne sont pas communiquées aux clients.

Albert Monk avait acheté ses arrangements funéraires auprès du centre Highland Funeral Home, une division du groupe Arbour Memorial. Photo : Radio-Canada

Dustin Right affirme que les conversations entourant les arrangements funéraires sont souvent émotives et visent à présenter toutes les options disponibles et que les vérifications quant à l’admissibilité d’un client pour l’obtention de certains services ne se font qu’après son décès.

L’inspectrice du Conseil, Michelle Crognale, admet qu’il serait positif de mieux informer le public.

Seules les provinces de Québec, de l’Ontario et de la Saskatchewan interdisent complètement l’incinération de défunts ayant subi ces traitements radioactifs avec implants. Ces règlements visent avant tout à protéger le personnel des centres d’incinération qui pourraient être exposés à des matières radioactives.

Parmi les implants qui posent problème, on compte :

les stimulateurs cardiaques;

certains isotopes médicaux, implantés sous forme de microbilles, pour permettre de mieux cibler certains traitements de radiothérapie, notamment pour le traitement de cancers du sein ou de la prostate.

Les stimulateurs cardiaques peuvent être retirés par un directeur funéraire, pour des coûts supplémentaires, mais les implants radioactifs ne peuvent être manipulés que par des spécialistes du domaine médical.

Leur retrait n’est donc pas offert par la plupart des maisons funéraires.

Raisons qui empêchent l’incinération d’un corps en Ontario Certificat du coroner autorisant la procédure manquant

Le corps est transporté dans un contenant non inflammable ou dangereux.

Présence d’un stimulateur cardiaque ou d’implants radioactifs dans le corps

Escalade des coûts

L’enterrement, s’il est jugé comme une alternative valable pour certaines familles, est aussi beaucoup plus cher.

En plus des services de base, comme l’obtention d’un certificat de décès, le transport de la dépouille ou l’organisation d’une cérémonie par exemple, une incinération coûte environ 600 $.

Un enterrement traditionnel dans un cimetière de Toronto peut facilement dépasser une dizaine de milliers de dollars.

Une différence qui devrait être assumée entièrement par les proches d’un défunt qui croyait pourtant avoir tout mis en place pour assurer la paix d’esprit de ses proches.

Des au revoir paisibles

La famille de M. Monk est soulagée d’être parvenue à obtenir son incinération.

Ils espèrent combler ses dernières volontés et épandre une partie de ses cendres sur le lac Ontario sur lequel lui et sa femme Helen ont passé de belles années à naviguer.