Valérie Rémillard veut devenir vice-présidente du syndicat des professeurs du Manitoba

Valérie Rémillard ne cache pas sa motivation pour la vice-présidence. « Je veux m’assurer que je fais partie de la solution. Je veux protéger les droits et les conditions de travail des enseignants », affiche-t-elle.

Elle estime que l’actuel gouvernement provincial met à mal la profession en imposant de plus en plus de restrictions budgétaires.

« Le coût de la vie augmente, on a de plus en plus de besoins dans les classes. On ne peut pas subvenir aux besoins des enseignants et des élèves », soutient la candidate.

Alors que le ministère de l’Éducation a mis en place une Commission sur l'éducation de la maternelle à la 12e année qui doit rendre ses conclusions en 2020, Valérie Rémillard s’inquiète de la mise en place d’une logique de performance pour faire pression sur le corps enseignant.

« On parle de salaire au mérite. Si tes élèves ne réussissent pas bien alors, ton salaire peut en dépendre », explique-t-elle.

Elle reste également vigilante quant à de possibles restructurations des commissions scolaires voire de fusion pour certaines d’entre elles.

« Il y a des divisions scolaires qui ont certaines cultures pour l’ancienneté ou la maladie. Les conventions collectives vont changer », alerte-t-elle.

Elle estime que son expérience de trois ans à la présidence des ÉFM lui a ouvert les yeux. « Ça m’a motivé à vouloir changer les choses parce que je suis plus au courant des dossiers », souligne-t-elle.

En tant que francophone, Valérie Rémillard se dit consciente des défis de l’enseignement du français.

« C’est sûr que, comme francophone, j’ai une compréhension et un attachement à la communauté francophone que, peut-être, mes prédécesseurs n’avaient pas », affirme-t-elle.

Pour autant, elle veut pouvoir représenter tous les enseignants manitobains.

Comme femme, je représente 70 % de nos membres, comme francophone, je représente 13 % de nos membres, mais comme enseignante j’en représente 100 %. Valérie Rémillard, candidate au poste de vice-présidente de la Manitoba Teachers' Society

Appuyée par l’Association des éducatrices et des éducateurs franco-manitobains, la candidature de Valérie Rémillard a aussi reçu le soutien de plus de 70 signataires.

Les élections auront lieu les 23, 24 et 25 mai prochain lors de la réunion annuelle de la MTS.