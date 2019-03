SNC-Lavalin pourrait bénéficier d'un assouplissement du régime d'intégrité fédéral

Le gouvernement Trudeau souhaite un Régime d'intégrité plus flexible, affirme la ministre fédérale des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Carla Qualtrough. Les modifications envisagées pourraient donner de l'oxygène à la société SNC-Lavalin, actuellement dans la tourmente.

Le Régime d’intégrité, en place depuis 2015, est un outil guidant les décisions gouvernementales pour choisir ses fournisseurs. Selon Mme Qualtrough, des modifications à ce régime ont été proposées après des consultations auprès des acteurs du milieu de l’industrie qui estimaient que le programme existant était trop rigide.

SNC-Lavalin fait d’ailleurs partie du processus de consultation autour de cette nouvelle mouture.

La multinationale québécoise fait face à des accusations de corruption et de fraude liées à des pots-de-vin versés en Libye. Si la culpabilité de l’entreprise est reconnue, le nouveau Régime d’intégrité pourrait permettre de réduire les peines encourues.

Vers une inéligibilité plus courte pour les entreprises délinquantes

Le Régime d’intégrité actuel empêche automatiquement la plupart des entreprises délinquantes d’obtenir un contrat fédéral pendant une période de 10 ans. Celle-ci est parfois réduite à cinq ans.

Cette semaine, la ministre Qualtrough a affirmé que le nouveau régime, s’il était adopté, maintiendrait cette interdiction. La mise à l’écart dépendra d’un certain nombre de facteurs comme la gravité des délits reprochés, mais la période de suspension pourra être beaucoup plus courte. Une première version de cette nouvelle mouture, publiée cet automne, montre qu’il n’y a pas de durée minimale à l’inéligibilité des entreprises fautives.

La ministre affirme qu’une fois que la nouvelle mouture adoptée, toutes les décisions relatives au Régime d’intégrité seront traitées, sans surveillance ministérielle, par une autorité indépendante.

Carla Qualtrough soutient que la nouvelle politique serait finalisée dans quatre à six semaines et couvrira un plus large éventail d’infractions. Son ministère cherche à obtenir 2,6 millions de dollars supplémentaires pour couvrir le coût prévu augmentations associées à la portée plus large des délits des entreprises.

Avec les informations de La Presse canadienne