Trudeau procédera à un léger remaniement ministériel

Selon une source de CBC/Radio-Canada, ce mouvement ne touchera qu'une poignée de ministres.

Rappelons que depuis la démission de Mme Wilson-Raybould, c’est le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, qui est responsable du département des Anciens combattants.

Mme Wilson-Raybould a perdu son portefeuille de la Justice lors du remaniement du 14 janvier dernier. Mercredi, devant le comité de la justice de la Chambre des communes, elle a indiqué que « cela était dû à l'affaire SNC-Lavalin ».

Lors de son témoignage, Mme Wilson-Raybould a dit notamment avoir fait l’objet d’une pression soutenue et continue de la part du premier ministre et de son bureau, et ce, afin d’éviter un procès criminel à SNC-Lavalin.

Le premier ministre a nié toute tentative d’ingérence de sa part et de son entourage, affirmant être « en fort désaccord » avec le constat de son ancienne ministre.

Il a aussi répété que si l'ancien président du Conseil du trésor, Scott Brison, n'avait pas démissionné, il n'y aurait pas eu de remaniement en janvier dernier, et que Jody Wilson-Raybould serait toujours à la tête du ministère de la Justice.

Justin Trudeau a par ailleurs fait savoir qu'il était en réflexion quant au sort de Jody Wilson-Raybould au sein du caucus libéral.