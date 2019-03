Le temps d’attente pour un taxi fait des mécontents à Québec

Au moment où les utilisateurs de taxi de Québec sont de plus en plus nombreux à dénoncer les longs délais d'attente pour obtenir une voiture, des représentants de l'industrie reviennent à la charge pour réclamer la fusion des territoires.

La région de Québec est divisée en sept secteurs : Québec, Charlesbourg, Beauport, Sainte-Foy-Sillery, Val-Bélair, Saint-Émile et Wendake.

La loi limite les déplacements que les chauffeurs sont autorisés à effectuer en dehors de leur territoire de desserte.

À titre d’exemple, un chauffeur rattaché au secteur de Beauport peut aller reconduire un client à Québec. Il n’est toutefois pas autorisé à y prendre un nouveau passager puisqu’il est à l’extérieur de son territoire de desserte.

« Rouler à vide »

Cette situation, le chauffeur Mario Vézina la vie quotidiennement. En plus de l’obliger à « rouler à vide », les règles qui sont en place empêchent selon lui des clients d’obtenir une voiture plus rapidement.

« Ça augmente les délais, parce que pendant que moi je suis libre dans Québec, je ne suis pas capable de desservir mon secteur de Beauport, puis Québec a besoin de voitures, mais je ne peux pas le faire, parce que les fusions d’agglomération ne sont pas là. »

Tu arrives là puis le client veut embarquer. Mais je ne peux pas. S’il y a un contrôleur routier qui nous pogne, c’est une amende de 350 $, minimum. Mario Vézina, chauffeur de taxi à Beauport

Projet pilote

En vertu d’un projet pilote, la règle des territoires ne s’applique pas aux courses qui sont commandées par l’intermédiaire de l’application mobile de Taxi Coop.

Selon le directeur général de l’entreprise, Martin Noël, l’application permet d’entrevoir les gains d’efficacité qu’entraînerait le décloisonnement des territoires de taxi.

« L’application Taxi Coop […] permet un rendement supérieur d’environ 25 %. Donc, c’est comme si on se retrouvait avec 25 % plus de taxis simplement à cause de la fusion d’agglomérations », explique-t-il.

Le projet pilote vise notamment à aider l’industrie du taxi à concurrencer le service Uber. L’application mobile de Taxi Coop peut être téléchargée gratuitement.

Avec les informations de Nicolas Vigneault