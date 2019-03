Un coup de pouce pour celles et ceux qui aident les plus vulnérables en C.-B.

Les proches aidants et les aides-soignants de personnes handicapées ou malades, ainsi que les familles d'accueil et les familles d'adoption, vont recevoir un soutien financier accru du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Cette augmentation du soutien financier doit bénéficier aux enfants retirés de la garde de leurs parents, aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes, ainsi qu’à celles et ceux qui leur fournissent des soins, qu’ils soient membres de la famille ou non.

Cette décision est inscrite dans le budget 2019 de la province, présenté le 19 février dernier. Celui-ci prévoit par exemple d’accroître de 15 % sur trois ans le financement du programme d’hébergement d’une personne handicapée ou malade chronique par un aide-soignant ou un proche aidant.

Mary-Lou Fedora, qui s’occupe d’une proche de 67 ans, de sa propre fille et de son beau-fils ayant tous deux un handicap, dit qu’elle attendait cette annonce depuis 28 ans.

Ça va bien m’aider pour payer les courses et l’essence ! Mary-Lou Fedora, proche aidante

L’administratrice de l’association des aidants professionnels de l’Okanagan, Margaret Milsom, est émue par cette promesse. Le coût de la vie a augmenté en 10 ans, dit-elle, alors ça va nous aider à faire le travail que nous aimons. Elle-même héberge deux personnes handicapées depuis qu’ils sont enfants.

J’espère que l’on va convaincre plus de personnes d’accueillir et d’aider des personnes handicapées, parce qu’actuellement, certaines sont sur la liste d’attente. Margaret Milsom, administratrice de l’association des aidants professionnels de l’Okanagan

Heather Haynes, mère adoptive, rappelle que les enfants n'ont pas seulement besoin de baisers et de câlins mais aussi d'être bien nourris et logés. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Le gouvernement veut aussi réduire le nombre d’enfants autochtones retirés de leur famille. Il annonce qu’il va privilégier la famille étendue pour prendre en charge l’enfant plutôt que le confier à une famille d’accueil. Il prévoit ainsi de doubler l’aide financière pour les grands-parents, les tantes ou les oncles qui prennent soin d’un enfant retiré de la garde de ses parents.

La représentante des enfants et des jeunes en Colombie-Britannique, Jennifer Charlesworth, estime qu’un millier d’enfants vont en bénéficier.

Au lieu d’être retiré de sa famille, l’enfant aura la chance de vivre une situation stable avec quelqu’un qu’il connaît. Jennifer Charlesworth, représentante des enfants et des jeunes en Colombie-Britannique

Par ailleurs, les subventions aux familles d’accueil en général augmenteront d’environ 179 dollars par mois et l’aide aux parents adoptifs augmentera d’environ 105 à 120 dollars par mois, selon les prévisions budgétaires pour 2019. En tout, 2500 enfants en famille d’accueil ou adoptés devraient en bénéficier.