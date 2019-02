Un faux infirmier de Québec et Sherbrooke épinglé par l’Ordre

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a mis la main au collet de Kéven Poulin, qui pratiquait illégalement le métier d'infirmier. La Cour supérieure a émis une ordonnance d'injonction provisoire envers l'usurpateur pour lui interdire d'exercer la profession.

Selon l’OIIQ, Kéven Poulin s’est fait passer pour un infirmier dans la région de Québec de février 2016 à juin 2018.

Il a par la suite déménagé dans la région de Sherbrooke, où il a continué le même stratagème dès le mois de juillet dernier.

Kéven Poulin accepte des emplois pour lesquels il a postulé, particulièrement dans les résidences privées pour personnes âgées. Il laisse croire qu’il est un infirmer notamment en fournissant des faux numéros de permis , a indiqué l’Ordre par voie de communiqué.

Sans diplôme ni adhésion à l’Ordre, l’homme a posé des actes réservés aux infirmières, notamment en évaluant la condition physique et mentale d’une personne symptomatique, en administrant et en ajustant des médicaments et autres substances lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance , a ajouté l’organisation.

Dans une décision rendue plut tôt cette semaine, la juge Line Samoisette a émis une ordonnance d'injonction provisoire contre Kéven Poulin valide jusqu’au 4 mars prochain.

L’usurpateur fait déjà l’objet d’une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession infirmière et usurpation de titre.