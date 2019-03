Une campagne publicitaire du resto-bar Shaker de Gatineau passe mal auprès des organismes de prévention

Temporairement sans permis d'alcool à la suite d'une décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le restaurant-bar Shaker de Gatineau a invité ses clients à participer à un défi « 11 jours sans alcool » — un clin d'œil au Défi 28 jours sans alcool lancé par les Maisons Jean-Lapointe. La Fondation Jean Lapointe et l'organisme Éduc'alcool dénoncent ce qu'ils qualifient de « vulgaire entreprise de récupération ».

C'est sûr qu'on était un peu dérangés par cette nouvelle [...] Le Défi 28 jours, c'est plus grand que la Fondation Jean Lapointe, c'est devenu vraiment un mouvement au Québec. C'est parfait, parce qu'on est en train de parler de consommation d'alcool ouvertement , a réagi Annie Papageorgiou, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe.

Mais de savoir que l'on utilise l'image de marque du Défi 28 jours pour faire de l'autopromotion comme ça, c'est sûr qu'on trouve que l'éthique est un peu absente ici , a-t-elle renchéri.

Pour sa part, le directeur général d'Éduc'alcool, Hubert Sacy, y voit une vulgaire entreprise de récupération et une transformation d'une sanction finalement en un avantage économique trompeur .

Outre l'abstinence, le Défi 28 jours sans alcool vise à financer des organismes de prévention de la surconsommation d'alcool.

Ce n'est absolument pas le cas ici et c'est un peu mesquin [...] il n'y a pas de quoi être très très fier , lancé M. Sacy. Un bar qui a été sanctionné normalement devrait faire amende honorable, reconnaître qu'il a commis une erreur et essayer de se racheter.

Bon ou mauvais coup de pub?

Le professeur Benoit Tremblay Cormier, coordonnateur du programme en publicité et communication marketing au collège La Cité, croit que le bar essaie de se tirer d'une situation négative en ciblant sa clientèle : les jeunes.

Je ne suis pas certain que [ce soit] un mauvais coup pour le bar, étant donné qu'on a une attitude sur les médias sociaux qui fite avec la clientèle qui veut fréquenter le bar , a avancé l'expert.

Je pense qu'il y aurait une occasion pour ce bar-là d'aller un peu plus loin que de simplement faire une référence à ça, mais peut-être de donner de l'argent à la Fondation. On aurait reconnu : 1) l'humour et 2) que l'on participe à une bonne cause , a-t-il nuancé.

Le 26 février dernier, la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec a suspendu le permis d'alcool de l'établissement pour 11 jours.

Dans son jugement, le Tribunal de la Régie cite plusieurs raisons pour cette décision : consommation excessive de boissons alcooliques, entraves répétées au travail des policiers et bagarres dans le stationnement.

L'établissement reste ouvert et continue de servir de la nourriture. Dans un défi « 11 jours sans alcool » publié sur Facebook, les propriétaires du restaurant-bar proposaient un cocktail sans alcool gratuit à l'achat de n'importe quel repas.

Ces derniers n'ont pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada.

