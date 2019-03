Moins d'appels au 311 à Gatineau concernant le cannabis, mais pour combien de temps?

Plus de quatre mois après la légalisation du cannabis, la Commission dresse un bilan positif des « indicateurs » entourant la nouvelle réglementation municipale sur l'encadrement du cannabis.

Le nombre d'appels au 311 en lien avec la substance est passé de 955 en octobre, à 175 le mois dernier. De plus, les policiers ont remis un seul constat d'infraction.

Nous, on a une lecture de la préoccupation des gens à Gatineau. La lecture que l'on a, c'est que, au moment où l'on se parle, ça semble être de moins en moins une préoccupation pour les Gatinois , souligne Mme Amyot.

Elle ajoute la situation pourrait changer si le gouvernement de François Legault ne modifie pas le projet de loi 2, qui vise notamment à interdire la consommation de cannabis dans tous les lieux publics. En ce moment, la Ville de Gatineau applique pour le cannabis les mêmes règles que pour la cigarette.

En fonction du projet de loi qui sera adopté, peut-être qu'on va avoir une hausse de certaines plaintes, parce que soudainement, quelque chose qui était légal et qui était réglementaire à Gatineau ne l'est plus. , explique-t-elle.

Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau des nuisances, par exemple? C'est possible. Renée Amyot, présidente de la Commission Gatineau Ville en santé

En attendant la suite des choses, Gatineau a décidé de maintenir ses règles sur le tabac et le cannabis, lesquelles interdisent leur consommation près des écoles et des édifices publics.

Sur le site internet de la Municipalité, il est rappelé qu'il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis là où c'est interdit pour le tabac, et dans d'autres lieux spécifiques, comme les terrains des établissements de santé et de services sociaux et les terrains des établissements collégiaux et universitaires .

Avec les informations de Nathalie Tremblay