Trop tôt pour ouvrir la pêche blanche sur le lac Kipawa, dit la Faune

Il faudra patienter longtemps avant de savoir si le programme d'ensemencement du touladi sur le lac Kipawa est une réussite : le programme mené par le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) s'étale sur 14 ans et vise assurer le renouvellement de l'espèce.

Ces derniers mois, des citoyens du Témiscamingue Sud ont réclamé la réouverture de la pêche blanche sur ce plan d'eau. Mais au ministère des Forêts, on préfère attendre l'évaluation du plan de gestion du touladi en 2020 pour prendre une décision.

« Le plan de gestion est en place depuis 2014, précise le biologiste du MFFP, Alain Fort. Pour pouvoir évaluer de façon efficace le succès des modalités, pour voir si on doit les maintenir ou les durcir, tout ça prend du temps. Il va y avoir les réseaux de suivi, on regarde comment ils vont évaluer les différents paramètres qui seront étudiés et suite à ça, on va prendre une décision sur les modalités qui valent la peine ou non de maintenir. »

Il est tôt et on ne peut pas présumer de ces choses à savoir si on va remettre en cause ou non l'aspect de la pêche hivernale en particulier. À court terme ça m'étonnerait [que la pêche blanche soit remise en place]. Alain Fort, biologiste au MFFP

Et avec des restrictions?

Les citoyens se disent même prêts à accepter des restrictions si la pêche blanche est de nouveau permise. Mais le ministère ne considère pas qu'il soit possible de prendre cette avenue.

« On a regardé un paquet de modalités pour arriver à améliorer la situation sur le plan d'eau, poursuit Alain Fort. À l'heure actuelle, toutes les modalités qui diraient qu'on va augmenter la récolte possible de touladi sur le réservoir Kipawa ne sont pas acceptables parce qu'on fait un programme de repeuplement puis on sait que si on permet de chercher du touladi sur le lac, ça va réduire l'efficacité ou l'annihiler. Donc, les modalités qui vont dans ce sens-là ne sont pas acceptables [...] Il y a d'autres modalités qu'on peut regarder, mais on n'est pas fermés à rien. »