Le terroriste Pamir Hakimzadah écope de 4 ans de prison

À Toronto, le terroriste Pamir Hakimzadah a été condamné jeudi à 4 ans de prison pour avoir avoir tenté de joindre le groupe armé État islamique en Syrie en 2014. Il s'agit d'une victoire pour la défense, qui demandait une peine de trois ans et demi.

Pamir Hakimzadah avait plaidé coupable au début du mois à une accusation d'avoir quitté le Canada dans le but de se joindre à un groupe terroriste. En plaidant coupable, le jeune homme de 29 ans avait admis qu'il était devenu un sympathisant de l'État islamique (EI) après avoir visionné des vidéos de propagande en ligne.

À l'époque, le jeune homme avait annoncé à sa famille qu'il partait voir des amis à Montréal. En réalité, il avait quitté Toronto à bord d'un vol à destination d'Istanbul.

Une fois en Turquie, Pamir Hakimzadah avait été dénoncé par un chauffeur de taxi aux autorités qui l'avaient renvoyé au Canada. Sa famille avait alors contacté les autorités canadiennes lorsqu'il était rentré au pays.

L'aéroport international Kemal Atatürk à Istanbul Photo : Reuters (capture écran)

La Couronne, qui réclamait 6 ans de prison, paraissait visiblement déçue dans le prétoire. Le procureur Christopher Walsh avait qualifié de douteux le plan de déradicalisation que la défense avait présenté au sujet de son client.

Le juge McMahon ne l'a pas entendu de la même oreille, puisqu'il a tenu compte de ce plan comme d'un facteur atténuant important dans sa décision.

Dans sa sentence, le magistrat a notamment pris en considération le jeune âge et l'aveu de culpabilité du terroriste, qui représente un signe de remords de sa part. Le juge rappelle qu'il n'a jamais réussi à se joindre à un groupe terroriste ou à se rendre en Syrie et que son intention initiale n'était pas du tout sophistiquée , puisqu'un chauffeur de taxi a émis des doutes sur sa visite en Turquie.

Le magistrat affirme ensuite que le jeune terroriste affiche une bonne attitude : il ne possède aucun casier judiciaire antérieur, il est en troisième année de génie à l'université, il a le soutien de sa famille, il fait du bénévolat auprès d’œuvres de charité et il est tuteur auprès d'élèves qu'il n'a jamais tenté de radicaliser.

Le juge a retenu comme facteur aggravant la notoriété de l'État islamique, un groupe connu pour sa cruauté, ses tueries, ses viols, ses décapitations et l'embrigadement des enfants dès l'âge de 6 ans a-t-il dit.

L'avocat Luke Rados représente le terroriste Pamir Hakimzadah. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

En raison du temps que le terroriste a déjà passé en détention préventive depuis son arrestation, il ne lui restera plus que six mois de prison à faire et trois mois de probation additionnels à purger dans la communauté.

Le juge a reconnu à ce sujet qu'il avait également tenu compte des conditions difficiles de détention de l'individu. En raison d'une pénurie de personnel dans la prison dans laquelle vous étiez incarcéré depuis 2014, vous avez passé 230 jours en cellule sans sortir prendre de l'air et sans jamais voir votre avocat ou votre famille.

Debout, dans le box des accusés, Pamir Hakimzadah, qui était bien habillé pour l'occasion, paraissait soulagé. À l'extérieur, son avocat, Luke Rados, a dit que toute condamnation doit mener vers la rédemption et [que] c'est le chemin que [s]on client a choisi d'emprunter en reconnaissant ses torts et en s'engageant dans un processus de déradicalisation .

Pamir Hakimzadah sera assujetti à plusieurs conditions de libération. Il ne pourra prendre un avion sans l'autorisation de son agent de probation ou visiter de sites appartenant à des groupes subversifs sur Internet.

Le terroriste devra ensuite suivre à la lettre le plan de déradicalisation de deux imams de sa communauté à Vaughan au nord de Toronto. Il devra enfin consulter un psychiatre dans le cadre de sa réinsertion sociale.