Travaux du REM : le trajet Montréal-Deux-Montagnes rallongé d'au moins 35 minutes en 2020

On s'en doutait, c'est maintenant confirmé : ce sont les résidents de Deux-Montagnes et de Laval qui seront le plus touchés par le chantier du REM, à en croire le breffage technique présenté aux médias jeudi après-midi.

La navette entre la gare Bois-Franc et la station Côte-Vertu sera accompagnée de certaines « mesures préférentielles », comme des voies réservées et des feux prioritaires, mais celles-ci sont encore à l'étude.

Selon le pire scénario des temps estimés, les usagers de la ligne de Deux-Montagnes pourraient mettre jusqu’à 85 minutes pour se rendre au centre-ville par train et par bus à partir de janvier 2020. Peut-être plus encore de la mi-2021 à la fin 2023.

Car la situation changera du tout au tout lorsque les travaux du REM provoqueront la fermeture de la section nord de la ligne Deux-Montagnes, en juillet 2021. Des navettes d'autobus menant directement vers la station Côte-Vertu devraient être offertes, mais les mesures préférentielles restent à confirmer, de même que l'estimation de la durée des trajets. Même chose pour la navette qui sera offerte vers la gare du Ruisseau lorsque le premier tronçon du REM sera inauguré sur cette ligne, en 2022.

En tout, 15 000 usagers seront touchés par les travaux de la ligne de Deux-Montagnes.

D'autres retards à prévoir dans l'Est

Mais les 3000 usagers du train de l'Est devront aussi faire leur part, puisqu'ils devront aussi composer avec la fermeture du tunnel Mont-Royal dès le début de 2020. Ils pourront ainsi débarquer à la gare Sauvé et se rendre à pied vers la station de métro du même nom, sur la ligne orange – une petite marche de 5 à 7 minutes –, mais Mobilité Montréal déconseille cette solution en raison de la saturation de cette portion du réseau de métro.

Il leur sera donc recommandé de renouer avec l'autobus. Ainsi, des navettes seront offertes à partir des gares de Mascouche, Terrebonne et Repentigny vers la station de métro Radisson, sur la ligne verte.

Selon l'option utilisée et en fonction de la destination finale, le temps de parcours des usagers de la Montréal-Mascouche sera rallongé d'au moins 10, voire 15 minutes, estime-t-on.

Modèle de station sur la ligne Deux-Montagnes. Photo : Radio-Canada

Ces mesures seront en vigueur jusqu'à la pleine exploitation du REM, à la fin de 2023.

Le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dépenseront 192 millions de dollars pour mettre en place ce « réseau transitoire d'atténuation », qui génèrera selon eux10 millions de déplacements.

On ignore encore combien de bus seront nécessaires et à quelle fréquence ils passeront. Toutefois, des ententes ont été conclues avec le ministère des Transports (MTQ) pour que des voies réservées soient aménagées sur les autoroutes 13, 15, 25 et 640, principalement sur les accotements. Les tarifs seront également révisés à la baisse, de manière à ce que les usagers des lignes de Deux-Montagnes et de Mascouche payent leurs titres 30 % moins cher.

Mobilité Montréal regroupe les principaux acteurs concernés par le domaine des transports dans la région métropolitaine. Sa coordination est assurée par le MTQ.

Avec la collaboration de Jean-Sébastien Cloutier