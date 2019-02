Amos forcée d'ajuster ses méthodes de déneigement en raison des précipitations importantes

Dans certaines rues résidentielles, la neige qui se trouve en milieu de rue est généralement déplacée vers les côtés. Cette année, la quantité de précipitation tombée est d'une telle ampleur que les bancs de neige réduisent considérablement la largeur des rues.

Explosion des coûts

La Ville d'Amos a donc décidé de souffler une partie de cette neige, pour élargir les voies de circulation. « C'est une opération qu'on a commencée [jeudi] matin pour faire un essai, explique le directeur des travaux publics, Mario Grenier. On va faire d'autres secteurs de la ville dans les prochains jours. »

La Ville ne dispose que d'une seule équipe pour le déneigement, qui cumule donc les heures supplémentaires depuis les dernières semaines. « On a une augmentation de 40 % du temps supplémentaire pour cet hiver, comparativement à l'année passée, à pareille date », s'exclame M. Grenier. Les coûts de location de certaines machineries ont aussi explosé.

La collaboration des citoyens

Mario Grenier en appelle à la collaboration des citoyens pour assurer le succès des opérations, notamment en lien avec les 394 bornes d'incendie que la Ville doit entretenir. Certains d'entre eux déplaceraient la neige de leur terrain sur les bornes d'incendie.

« Faut juste se rappeler que c'est un équipement relié à la sécurité des citoyens du secteur, fait valoir M. Grenier. S'il arrive un incendie chez vous, chez le voisin et que pompier est obligé de pelleter pendant 15 minutes, ça ralentit l'intervention. »

Plusieurs citoyens se stationneraient également dans la rue lors de l'opération de déneigement. « C'est la problématique qu'on vit, déplore M. Grenier. Tu grattes, puis il y a des chars partout, on doit donc s'en aller en zigzag et les rues ne sont donc plus tellement droites. »