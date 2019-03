Me Caza estime que la mobilisation a permis de faire reculer le gouvernement conservateur notamment concernant le commissaire aux langues officielles de l'Ontario.

Finalement le gouvernement a reculé de façon importante. Il reste à décider jusqu'à quel point que le gouvernement a reculé suffisamment. On est à regarder le rôle que va pouvoir jouer le commissaire avec ces changements-là pour déterminer si c'est suffisant , explique l'avocat Ronald Caza, en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

Il y a eu beaucoup de progrès surtout lorsqu'on regarde l'Université de l'Ontario français, ils ont eu un financement du fédéral, l'institution demeure, donc là la question, c'est de regarder le tout à la lumière des nouveaux développements , ajoute-t-il.

Pour autant, il reste du travail à faire pour que la communauté franco-ontarienne parvienne à garder les gains de ces dernières années. Et Me Caza croit que c'est la mobilisation qui fera la différence, les tribunaux ne pouvant être qu'un dernier recours dans ce type de cause.

Ce qui est essentiel, c'est le support et la mobilisation de la communauté, [...] ça fait en sorte que ça envoie un message à tous les gouvernements Ronald Caza

Les tribunaux dans tous les dossiers, [...] c'est toujours le dernier moyen [...] c'est la dernière carte. Ce que les gens tentent de faire, [...] c'est d'arriver à une solution, [...] de tenter d'arriver à une entente. C'est vraiment ça l'objectif de l'exercice , détaille-t-il.

Lorsqu'on regarde toutes les grosses décisions des tribunaux, je regarde par exemple la cause de l'Hôpital Montfort [...] il n'y a pas une fois qu'on est allé devant les tribunaux où il y aurait eu la possibilité d'arriver à une entente qui était raisonnable , conclut-il.

En décembre dernier, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) a retenu les services des avocats Ronald Caza et Mark Power pour « analyser la possibilité de demander une révision judiciaire » de l'annulation par le gouvernement de Doug Ford du financement du projet d'Université de l'Ontario français.

Me Caza est bien connu entre autres pour la bataille qu'il a menée, avec succès, contre la fermeture par l'ancien gouvernement de Mike Harris de l'hôpital francophone Montfort, à Ottawa, dans les années 1990.