Réduction des vols d'Air Canada : « C'est un peu rire des gens », s'exclame Christine Moore

« Je trouve que cela n'a pas d'allure, déjà que les prix sont extrêmement chers, s'insurge Mme Moore, qui se dit « estomaquée » par cette décision d'affaires. C'est déjà difficile de planifier les déplacements avec l'horaire de vols actuel, puis en plus ils veulent réduire les services. Je trouve que c'est un peu rire des gens. »

Mercredi, la directrice de l'Aéroport régional de Val-d'Or, Louise Beaulieu, avait elle aussi déploré cette intention du transport de réduire l'offre de services. Selon ses informations, Air Canada songerait à annuler jusqu'à la moitié de ses vols entre l'Abitibi-Témiscamingue et Montréal.

Je suis surprise parce que je prends souvent l'avion, puis régulièrement je suis dans des vols où c'est plein. Christine Moore, députée d'Abitibi-Témiscamingue

Air Canada ne veut toutefois pas confirmer publiquement le nombre de vols qu'il y aura en moins, puisque les horaires sont toujours en préparation.

Rencontre réclamée

La députée a envoyé une lettre aux dirigeants de l'entreprise jeudi matin afin de réclamer l'organisation d'une rencontre. « Pour qu'ils puissent rencontrer les gens du milieu local pour au moins qu'on puisse leur expliquer nos besoins », précise-t-elle.



L'offre de services ne serait pas adéquate, selon Mme Moore. « Présentement, leur offre de services ne correspond pas du tout à nos besoins. Ça devient très difficile de faire affaire avec eux », déplore-t-elle.

Les prix sont extrêmement élevés, puis l'horaire n'est pas si commode que cela. Christine Moore, députée d'Abitibi-Témiscamingue

Si la compagnie songe à remplacer les modèles actuels pour d'autres appareils plus spacieux, il ne s'agirait pas d'une solution avantageuse pour les citoyens, croit la députée. En cas d'annulation, les prochains vols ne seraient que dans plusieurs heures. « Ça prend un certain nombre de vols, sinon les connexions ne se font plus », ajoute-t-elle.

Air Canada confirme avoir reçu la lettre de Mme Moore, mais n'a pas souhaité émettre de commentaires sur celle-ci.