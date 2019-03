Le propriétaire d’un bar de danseuses rabroué par la Ville de Saint-Boniface

La Ville de Saint-Boniface a émis, jeudi dernier, un avis de cessation de travaux au propriétaire Antoine Villeneuve.

Elle a aussi avisé le ministère de l'Environnement du Québec afin qu’il procède à des analyses pour savoir si la terre est contaminée ou non.

La terre était utilisée pour faire du remblai, donc pour égaliser le terrain.

Le déversement de terre a été porté à l’attention de la Ville, qui a fait des vérifications pour ensuite conclure que les travaux n’avaient pas été autorisés.

La terre sert à faire du remblai, soit pour aplanir le terrain. Photo : Radio-Canada

Joint au téléphone, M. Villeneuve a déclaré qu’il ignorait qu’il contrevenait au règlement municipal.

C’est Construction et Pavage Boisvert qui amenait la terre sur son terrain, mais la Ville précise que c’est la responsabilité du propriétaire du terrain d’obtenir les permis nécessaires pour ce genre de travaux et non celle de l’entrepreneur.

Il y a un entrepreneur qui faisait des travaux pas loin et il m’a demandé s’il pouvait disposer de sa terre [sur mon terrain]. Ça faisait mon bonheur, parce qu’on avait comme projet de développer un parc récréotouristique [...] et il fallait égaliser le terrain , explique Antoine Villeneuve.

L'entrepreneur m’a certifié et garanti que la terre n’était pas contaminée , dit-il.

Construction et Pavage Boisvert confirme avoir pris des échantillons de la terre avant de la transporter à Saint-Boniface, ce qui lui a permis de confirmer que la terre n'était pas contaminée.

À la lumière des récents développements, l'entreprise a soumis de nouveaux échantillons à l'analyse. Elle est en attente des résultats.

Le propriétaire du bar La Halte, à Saint-Boniface, recevait de la terre sans permis sur son terrain, ce qui a amené la Ville à lui émettre un avis de cessation de travaux. Photo : Radio-Canada

Un projet de parc d’attractions rejeté

Le même propriétaire, Antoine Villeneuve, a aussi récemment retenu l’attention de la Ville de Saint-Boniface, mais pour d’autres raisons.

Il a demandé aux élus un changement de zonage afin de construire un parc d’attractions extérieur au lieu du bar de danseuses. Une mini-Ronde , comme il l’explique.

Antoine Villeneuve affirme qu’il veut installer un théâtre d’été sur le haut de la butte et, sur le terrain du bas, des manèges comme la grande roue et les autos tamponneuses.

La demande de changement de zonage a été rejetée par le conseil municipal le 4 février.

Dans un document de la Ville qu’il a reçu, on peut y lire que le rejet du changement de zonage était proposé en raison du manque d’éléments pertinents à la prise de décision d’un tel ajout d’usage à cette zone .

Le rejet a été voté à la majorité par les conseillers présents.

Antoine Villeneuve ne perd pas espoir de voir son projet se réaliser et va continuer à en parler au maire, qui n’était pas présent à cette séance du conseil.

Puisqu’en ce moment, c’est un club de danseuses, on parle d’un plus gros projet qui va amener plus d’emplois et plus de belles retombées économiques pour la municipalité, donc je suis sans mots. Antoine Villeneuve, propriétaire de La Halte à Saint-Boniface

Il affirme qu’il s’agit d’un projet de 4 à 5 millions de dollars qui créerait plus de 200 emplois.

L’entrepreneur croit que ce serait bien d’avoir un parc d’attractions à mi-chemin entre Montréal et Québec. Il ajoute que ce serait une sortie moins coûteuse pour les familles à faible revenu qui n’ont pas les moyens d’aller à La Ronde, où les lunchs ne sont plus permis.

Antoine Villeneuve précise qu’il serait associé à la firme Lemay Michaud pour ce projet, la même qui a conçu le Méga Parc des Galeries de la Capitale, à Québec.