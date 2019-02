Classement de l'Institut Fraser : le Québec plus attractif pour les minières

Pour l'Association minière du Québec (AMQ), ces chiffres sont encourageants. Mais l'objectif de retrouver le premier rang mondial demeure une priorité.

Entre 2007 et 2010, la province trônait au sommet de ce classement.

La directrice générale de l'AMQ, Josée Méthot, croit qu'il faut s'attaquer aux raisons qui ont fait perdre des plumes au Québec dans le domaine minier sur l'échiquier mondial.

« Il faudra améliorer la façon dont on gère les incohérences et les dédoublements réglementaires, le régime fiscal et certaines incertitudes sur les revendications territoriales, plaide-t-elle. Ce sont divers éléments sur lesquels le Québec a pris du recul. »

Mme Méthot rappelle que la position au classement est très fragile. À titre d'exemple, l'Ontario était au septième rang dans le précédent classement alors que cette année, la province ontarienne a été recalée au 20e échelon.