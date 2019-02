Le projet de loi C-69 « risque d’être une catastrophe », dit la ministre Eyre

La ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, a déclaré jeudi matin, devant le Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles à Ottawa, que le projet de loi C-69 risquait d'être une « véritable catastrophe économique » pour sa province et pour le pays.