De faux aliments bios vendus à Ottawa et Gatineau

De faux aliments biologiques se retrouvent peut-être dans votre assiette. Radio-Canada a appris que des produits bios faussement étiquetés ont été vendus dans l'Est de l'Ontario et en Outaouais. Plus encore, des certificats de conformité de production biologique falsifiés ont aussi été mis en circulation.

Tortillas, légumes frais, boeuf haché, yogourt : des dizaines de produits mal étiquetés ou carrément non biologiques ont été vendus comme étant bios dans les grandes régions d’Ottawa et de Gatineau, selon des rapports d’inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

D'après ces rapports produits entre 2015 et 2017, au moins une dizaine d’enquêtes déclenchées par l’ ACIAAgence canadienne d’inspection des aliments ont permis de constater que des centaines de produits non autorisés à porter la certification biologique se sont retrouvés sur les tablettes.

Si ces erreurs d’étiquetage sont majoritairement commises sans mauvaise intention, ce n’est pas toujours le cas. Une arnaque constatée par des spécialistes de l'alimentation consiste à apposer un faux autocollant biologique sur un produit alimentaire dans un commerce de détail, sans que le produit ne soit véritablement bio.

Radio-Canada a choisi de ne pas identifier les détaillants où ces produits faussement identifiés ont été mis en vente, puisque l’ ACIAAgence canadienne d’inspection des aliments mène généralement ses inspections de manière aléatoire. Ainsi, d’autres entreprises pourraient également avoir vendu de tels produits faussement identifiés.

Hélène Therrien est épicière depuis neuf ans à Saint-André-Avellin. Photo : Radio-Canada

Hélène Therrien est épicière depuis neuf ans à Saint-André-Avellin, aux Aliments naturels Veda balance. Son inventaire contient 90 % de produits biologiques. Elle se désole de constater la présence de faux aliments biologiques dans la région.

Les gens qui vont s’afficher biologiques et qui ne le sont pas? C’est triste, c’est triste et c’est choquant même, parce que pour avoir la certification dans les champs, nos fermiers travaillent très, très fort , soutient Mme Therrien.

Faux aliments bios : un problème sur les tablettes

Les faux aliments biologiques seraient surtout présents dans la vente au détail, d’après Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie.

La mauvaise représentation, comme vendre un produit bio qui ne l’est pas, c’est un problème assez fréquent au Canada. Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie

C’est en distribution et au détail que souvent, on pourrait justement tromper les gens , confirme le spécialiste de l’alimentation.

Le mauvais étiquetage des aliments biologiques est assez courant au Canada, selon Sylvain Charlebois. Photo : Radio-Canada

Cette fraude peut être tentante, parce que les marges de profits potentiels sont importantes. C’est certain qu’il y a une motivation économique et financière derrière tout ça, parce qu’on est en mesure de vendre un produit bio plus cher que les produits conventionnels , explique M. Charlebois.

Si l’on fait la moyenne de l’ensemble des denrées, on parle d’une prime d’environ 20 %, ce qui est quand même substantiel. En alimentation, 20 % c’est énorme. Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie

Les aliments vendus en vrac seraient particulièrement propices à la fraude, selon l’épicière Hélène Therrien. C’est pour ça que le MAPAQ [ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation] ne me laisse pas afficher du biologique sur mes bacs en vrac, parce qu’ils ont déjà découvert par le passé que les gens mettaient des produits non biologiques et ils disaient qu’ils étaient biologiques , explique-t-elle.

Monique Enright est copropriétaire de Sol épicerie Santé, une épicerie qui vend des produits biologiques à Aylmer depuis 1981. Elle confirme que les produits biologiques vendus en vrac peuvent être falsifiés, d’où l’importance d’exiger du vendeur qu’il prouve sa certification.

Monique Enright est copropriétaire de Sol épicerie Santé dans le secteur d'Aylmer, à Gatineau. Photo : Radio-Canada

N’importe qui pourrait juste mettre une belle petite affiche et dire : ''Oui, c’est bio''. Au Québec, au Canada, quand c’est marqué bio, il faut que ce soit marqué ''certifié bio'' par un organisme de certification , affirme-t-elle.

S’il n’y a pas ce logo-là, on peut avoir des doutes. Monique Enright, copropriétaire de Sol épicerie Santé

Quand un étiquetage n’est pas conforme, il faut comprendre que le produit peut être bio quand même, sauf que le consommateur doit pouvoir avoir la certitude qu’il l’est , nuance la présidente-directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV), Pascale Tremblay.

Comment bien identifier un produit bio

Naturel, bio, etc. : les autocollants sur les aliments se suivent et se ressemblent, au point où la confusion règne parfois chez le consommateur.

Pour bien identifier un produit biologique, il faut rechercher le nom d’un organisme de certification accrédité, plutôt que le logo « bio » ou « biologique ».

Toujours aller voir la certification qu’il y a sur l’emballage. On a soit Ecocert, Québec-Vrai, on a aussi la certification biologique canadienne, USDA biologique. Hélène Therrien, propriétaire des Aliments naturels Veda balance

Différencier un faux produit biologique d’un vrai peut cependant s’avérer ardu. Radio-Canada a appris que de faux certificats de conformité de production biologique de l’une des plus importantes compagnies de certification au Québec, Ecocert, ont été mis en circulation par un fraudeur, dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments a découvert le stratagème.

C’est complexe, ça demande des contrôles, des registres, mais, à la base, on veut que ce soit vrai , lance l’épicière Monique Enright.

Contacté par Radio-Canada, Écocert n’a pas souhaité émettre de commentaire à l’effet que son identité a été usurpée.

Un processus d’inspection complexe

Au Québec, durant l’année 2017, 210 dossiers de non-conformité, en majorité reliés à l’appellation biologique, ont été ouverts, selon un rapport d’activités du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.

Les dossiers concernant l’appellation ''biologique'' portaient entre autres sur de nombreux cas d’erreur d’étiquetage ayant trait à des produits certifiés biologiques en provenance de l’extérieur du Québec. Extrait du rapport d’activités 2017 du CARTV

Au Québec, le CARTVConseil des appellations réservées et des termes valorisants inspecte les commerces de détail qui vendent des produits biologiques. Au niveau de l’étiquetage des produits biologiques, c’est quelque chose que l’on surveille de près , soutient Mme Tremblay, sa présidente-directrice générale.

Les consommateurs peuvent facilement être confondus. On vit dans un univers de consommation où il y a plusieurs allégations, plusieurs autoproclamations, alors c’est très important pour nous que le consommateur soit rassuré par rapport à l’appellation bio , ajoute-t-elle.

Lorsque l’organisme identifie des produits biologiques qui ne sont pas conformes il remonte la chaîne, du détaillant jusqu’au grossiste, jusqu’au fabricant et les avisent qu’il y a un avis de non-conformité et de corriger la situation .

Mme Tremblay ajoute que les erreurs d’étiquetage sont majoritairement commises de bonne foi. Dans la majorité des cas, les gens comprennent immédiatement qu’ils ont fait une erreur, qu’ils ont été mal informés. Ils vont vouloir s’inscrire auprès d’un organisme de certification, ou tout simplement vont accepter de retirer de l’étiquetage qu’il s’agit de bio , avance-t-elle.

Le professeur Charlebois rappelle cependant qu’il est difficile d’inspecter les milliers d’endroits qui produisent ou vendent des produits biologiques dans la province.

C’est vraiment au niveau du détail que les choses se compliquent. À Montréal, pour l’ensemble de l’île, je pense qu’il y a environ 50 inspecteurs pour des milliers de restaurants, des milliers de points de service. Alors, c’est certain que d’inspecter un établissement plus qu’une fois par année, ce n’est pas facile, les ressources ne sont pas là et ça s’applique pour toutes les provinces , analyse-t-il.

En cas d’infraction, toute personne ou tout commerce qui vend, emballe ou étiquette des produits biologiques en sachant que ses activités ne répondent pas aux exigences du Cahier des charges pour l'appellation biologique au Québec s'expose à une peine maximale de 10 000 $ par infraction.