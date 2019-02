MonAvenir veut racheter l’école Greenwood et la démolir

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir souhaite racheter l'ancienne école Greenwood, dans l'est de Toronto, qui sera bientôt mise en disponibilité par le Conseil scolaire public anglophone de Toronto (TDSB). Le bâtiment est présentement loué par le Conseil scolaire Viamonde qui avait reçu 16 millions de dollars pour rénover l'établissement et y aménager une école francophone laïque d'ici 2022. S'il peut acquérir l'école, le Conseil scolaire catholique MonAvenir prévoit plutôt faire table rase et rebâtir à neuf.