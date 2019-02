L’Association franco-culturelle de Yellowknife élit son nouveau CA

La plupart du temps, les membres des conseils d’administration sont élus sans opposition et des postes sont parfois même laissés vacants.

C’est donc avec plaisir que la directrice générale par intérim de l’AFCY, Lisa Berthier, a collecté les bulletins de vote pour les 7 candidats aux 5 postes vacants pendant l’assemblée.

« C’est mon troisième poste de directrice générale [dans un organisme francophone] et c’est la première fois que j’ai des élections, se réjouit-elle. Je pense que ça montre une communauté vibrante. »

« Je trouve ça extraordinaire qu’on ait eu un engouement et un intérêt comme ça, » croit Jacques-Benoît Roberge, qui lui a été élu sans opposition au poste de président de l’AFCY.

« On devrait avoir un très bon CA, poursuit-il. « Il va y avoir un équilibre, avec des membres d’une grande diversité d’expériences, d’origines et de cultures. On a des gens qui sont nouveaux et qui amènent de nouvelles idées et des gens qui sont capables d’assurer la continuité. »

La directrice générale par intérim de l'AFCY, Lisa Berthier, de son nouveau CA, Marie Venne, Jacques-Benoît Roberge, Charles Priso Priso, Xavier Lord-Giroux, et Marie-Ève Martel. Jean-François Pitre et Éric Rakotomena n'étaient pas présents. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le nouveau CA devra vraisemblablement se concentrer sur l’achalandage des spectacles organisés par l’association. L’année dernière, l'assistance aux spectacles de Luc De Larochellière ou de la Saint-Jean-Baptiste a été pour le moins décevante.

« C’est essentiellement d’avoir moins d’activité sur le calendrier, mais plus de temps pour organiser, les publiciser et informer les gens », croit le nouveau président de l’AFCY. Il ajoute que l’association doit être en mesure de mieux parier l’offre de projets et d’activités avec la demande des francophones de Yellowknife.

On a deux choix, réussir à attirer plus de gens ou ajuster l’échelle de l’événement à la demande. Jacques-Benoît Roberge, président de l’AFCY

La directrice générale espère aussi bientôt sonder l'intérêt de la population avec un questionnaire en ligne.

Selon le nouveau membre du conseil d’administration de l’association, Xavier Lord-Giroux, l’AFCY devrait aussi essayer de mieux favoriser et soutenir la création artistique francophone de Yellowknife. Il dit voir une bonne synergie dans la communauté.

« Je sens tellement qu’il y a quelque chose à développer à Yellowknife, croit-il. C’est un sentiment différent que j’avais au Nouveau-Brunswick où j’ai l’impression qu’il y a déjà eu un climax et qu’il n'y a plus autant d’énergie dans le milieu associatif qu’avant. Ici je pense que c’est le contraire et j’ai le goût de participer à ça. »

