La SOPER présente ses états financiers pour la première fois

La Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) a rendu publics ses états financiers pour la première fois depuis sa création en 1999. L'organisme à but non lucratif a décidé d'en faire la présentation après une demande d'accès à l'information de Radio-Canada.

Le budget total de la SOPER en 2017 était de 1,8 million de dollars. Un budget qui est de un million de dollars inférieur à l’ensemble du financement que recevait la SOPER, Tourisme Rimouski, Fondation Centre Ville Rimouski et le Centre local de développement (CLD) avant leur fusion, selon le directeur général de l’organisme, Martin Beaulieu.

M. Beaulieu affirme que l'organisme performe bien malgré tout et qu’elle a réussi à adapter son fonctionnement en l’absence de ce million de dollars.

On peut parler de 500 000 $ d’économie et 500 000 $ d’optimisation dans les pratiques d’affaires. On a été pragmatiques, on a choisi les mandats qu’on pense qui peuvent faire une différence pour notre clientèle. Martin Beaulieu, directeur général de la SOPER

Le directeur général soutient que l’organisme a un impact plus important qu’avant. 200 accompagnements [par année], c’est quand même plus que ce qui se faisait dans l’ancienne structure avant, et un prêt d’un million par année, c’est quand même plus que ce qui se faisait dans l’ancienne structure , affirme-t-il.

Principales dépenses

Les principales dépenses de la SOPERSociété de promotion économique de Rimouski sont les salaires de leurs employés, les projets spéciaux, la publicité et la promotion ainsi que les frais de déplacements et de représentation.

Les dépenses en déplacements et représentation ont augmenté de 45 % entre 2015 et 2017, soit de 29 097 $ à 42 144 $.

Le directeur général explique cette hausse par la fusion avec le Centre local de développement en 2015, ce qui a fait doubler le nombre d’employés, et par la préparation du congrès BioMarine qui a nécessité des déplacements à Montréal et à Oslo, en Norvège.

Le montant dédié au salaire des employés était de près de 1,1 million de dollars pour les 16 à 18 employés de l'organisme en 2017. Ce montant n’a connu qu’une faible hausse par rapport à 2016.

Le financement pour les projets spéciaux varie en fonction des initiatives, comme celle des chaises colorées installées à Rimouski pour le projet Un air de vacances… au centre-ville.

Le budget pour la publicité et la promotion est passé de 121 805 $ en 2016 à 124 698 $ en 2017.

La SOPER est un organisme à but non lucratif financé à 45 % par la Ville de Rimouski et en grande partie également par la MRC de Rimouski-Neigette.

L’organisme a reçu une subvention de 818 029 $ de la ville en 2017 et de 615 008 $ de la MRC.