L’industrie californienne du vin, au temps des feux de forêt

En 2018, les incendies de forêt ont provoqué des dégâts sans précédent, détruisant plus de 700 000 hectares, selon le département des forêts de l'État.

Une professeur en œnologie à l’Université de Californie à Davis, Anita Oberholster, reconnaît que les deux dernières saisons des feux n’ont affecté que 10 % de la production annuelle de vin de l’État entier.

« Même si ça ne les a pas affectés directement, les vignerons sont très inquiets. C’est quelque chose qu’on ne peut pas contrôler », explique Mme Oberholster.

Elle ajoute que les intervenants de l’industrie réfléchissent à ce qui peut être fait pour se protéger des incendies de forêt, mais également des impacts de la fumée.

Un vin produit à partir de raisins exposés à la fumée peut développer une contamination, une fois en bouteille, qui donne un goût fumé et peut ruiner une cuvée.

Anita Oberholster note qu’il manque d’études pour déterminer la quantité exacte de particules de fumées qui peut se retrouver dans le vin avant de développer cette contamination.

« Comment faisons-nous pour déterminer s’il y a un potentiel de contamination par la fumée? Nous ne sommes pas très bons pour prédire si l’exposition à la fumée va véritablement mener à cette contamination », soutient la chercheuse.

Les incendies nécessitent énormément de travail pour les travailleurs viticoles, pour éviter de perdre la récolte. Photo : Associated Press / Rich Pedroncelli

Récolter plus tôt

Jean-Charles Boisset, le propriétaire de Boisset Collection, dans la vallée Napa, croit que des incendies de forêt plus fréquents pourraient forcer des vignobles à changer la façon dont ils font les choses.

« Ça veut dire récolter plus tôt, avec un degré d’alcool moins élevé dans les baies, ou moins de sucre, mais ramasser les raisins plus tôt qu’avant », explique-t-il.

Mr Boisset raconte qu’en 2017, lorsque des feux se sont déclenchés dans leur comté, ils ont dû mettre les bouchées doubles pour sécuriser la récolte contre la fumée. « Si le raisin est enfermé dans la cuve, le goût n’est bien évidemment pas là. »

Il ajoute qu’il existe certains procédés pour retirer le goût de fumée du vin, mais ils rendent le vin de moins bonne qualité.

Les feux de forêt sont de plus en plus fréquents en Californie. Photo : Associated Press / Jae C. Hong

« La nouvelle norme »

Anita Oberholster croit que la Californie en entier se prépare à faire face à davantage d’événements météorologiques extrêmes.

« Je crois que les gens commencent à comprendre que c’est la nouvelle norme », soutient-elle. « On ne peut pas simplement se mettre la tête dans le sable et espérer que ça ne se reproduise plus. »

Jean-Charles Boisset est d’accord. Selon lui, il faut que toute l’industrie soit plus proactive.

« Il faut être très proche de son vignoble, très proche de ses raisins, très proche de sa terre, pour vraiment étudier très précisément ce qui se passe dans le vignoble, beaucoup plus qu’avant. »