Le Salon du livre de l'Outaouais, une histoire de bénévoles

Robert Paquet

Robert Paquet est bénévole au Salon du livre de l'Outaouais depuis 39 ans. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève DuSablon

Âge : 63 ans, bientôt 64

Origine : Saguenay–Lac-Saint-Jean; installé dans la région depuis près de 40 ans

Métier : Retraité

Rôle au festival : Il prépare les statistiques du festival, par exemple sur le nombre de visiteurs.

Couleur préférée : Bourgogne, comme celle du Salon

Bien qu’il ait raté le premier SLOSalon du livre de l'Outaouais et qu’il ne soit pas un adepte de lecture, M. Paquet est un pilier au sein des bénévoles de ce rendez-vous de la littérature. Les amitiés développées au fil du temps sont pour lui les moments les plus marquants.

Sa maladie, avoue-t-il : le bénévolat. On reconnaît souvent son visage dans plusieurs événements de la région, dont le Festival de montgolfières de Gatineau.

C’est comme une famille, ici. C’est mon activité préférée! Robert Paquet, bénévole au SLO

Et puis, la question que plusieurs se posent : le SLO vit-il bien sa crise de la quarantaine? [Le SLO] a réussi à se renouveler! Je lève mon chapeau à la direction , répond M. Paquet.

Virginie Grandjean-Joyeux

Virginie Grandjean-Joyeux est bénévole au Salon du livre de l'Outaouais depuis plus de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève DuSablon

Âge : 64 ans

Origine : France (région parisienne); installée en Outaouais depuis 38 ans

Métier : Retraitée depuis un an. Auparavant, elle travaillait en informatique.

Rôle au festival : Responsable de l’accréditation et du transport des auteurs

Couleur préférée : Rouge

Mme Grandjean-Joyeux est bénévole depuis plus de 20 ans au SLOSalon du livre de l'Outaouais . Son amour pour le livre et l’accueil chaleureux de l’équipe l'ont amenée à donner de son temps à l’événement.

Sa tâche favorite est celle qu’elle occupe présentement, soit l’accréditation et le transport des artistes, un boulot qui lui permet de faire de belles rencontres, en plus de rester près du public.

L’autre jour, un monsieur m’a dit : "Je vous connais". Je lui ai répondu : "Le Salon du livre de l’Outaouais". Il s’est écrié : "Oui!". Virginie Grandjean-Joyeux, bénévole au SLO

L’effervescence de la première journée du festival sera toujours son moment préféré. Son plus grand désir, lui, est de transmettre sa passion pour le SLOSalon du livre de l'Outaouais au reste de sa famille.

Le SLO vit-il bien sa crise de la quarantaine? Très, très bien! lance-t-elle.

Suzanne Ménard

Suzanne Ménard est bénévole depuis deux ans au Salon du livre de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève DuSablon

Âge : Dans la soixantaine, dit-elle en riant.

Origine : Buckingham et désormais dans le secteur de Hull depuis quelques années

Rôle au festival : Responsable du service aux exposants

Métier : Retraitée très active

Couleur préférée : Le noir, surtout pas les couleurs terres

Même si l’idée de devenir bénévole au SLOSalon du livre de l'Outaouais l'habitait depuis un bon bout de temps, c’est grâce à l’encouragement d’une amie que Mme Ménard s’est lancée dans l’aventure l’année dernière.

Depuis, elle se dit contaminée. Discuter avec les auteurs, être témoin de ce que le livre représente chez chaque personne et le contact avec les exposants ont été pour elle une véritable révélation.

Mercredi, sa collègue Louise Audet et elle ont vécu ce qu'elles considèrent comme leur plus beau moment du SLO : le calme avant la tempête virevoltante qu'est l'arrivée des amateurs de littérature, au moment où le Salon ouvre ses portes. Un moment unique et excitant, a-t-elle confié.

Le SLO vit-il bien sa crise de la quarantaine? Le SLO a atteint une belle maturité , il est à son apogée, selon elle.