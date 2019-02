Enquête sur la mort de jeunes orignaux trouvés sur un sentier de motoneige

Vers 9 h 45 mercredi, les agents du bureau de protection de la faune de Sainte-Anne-des-Monts ont été alertés de la mort de deux veaux sur la ZEC de Cap-Chat, aux abords de la réserve faunique de Matane.

Sur les lieux, les agents ont constaté qu'une femelle avait été possiblement suivie par des motoneiges, et elle était accompagnée de ses deux veaux , indique le lieutenant Robert Gagnon.

Les deux veaux sont malheureusement décédés , confirme-t-il, précisant que la mère des veaux n'a pas été retrouvée par les agents.

Ça arrive à l'occasion. Le grand gibier, quand on les suit longtemps et qu'on les pousse à courir devant un véhicule, ils peuvent venir à être épuisés et en mourir. Robert Gagnon, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Le photographe Éric Deschamps, qui a découvert les animaux, a partagé sa déception sur son compte Facebook.

Selon lui, l'absence de trace de prédateurs, la fatigue de la femelle adulte et sa blessure à une patte laissent croire que les animaux sont morts de fatigue après avoir été poursuivis par des motoneigistes.

L'enquête ouverte mercredi ne permet pas encore aux agents de la Faune de s'avancer sur les causes du décès des deux animaux. Le lieutenant Gagnon admet toutefois que cette explication est plausible.

En hiver, lorsqu'il y a beaucoup de neige comme c'est actuellement le cas, les sentiers de motoneige sont souvent empruntés par les orignaux et les cerfs de Virginie, afin de faciliter leurs déplacements, explique M. Gagnon.

Si des motoneigistes arrivent et continuent d'avancer, les orignaux n'auront pas le réflexe de reprendre la forêt immédiatement et parfois ils vont courir en avant des motoneiges sur une longue distance et c'est là que ça devient dangereux , souligne le lieutenant.

Les longues marches dans la neige contribuent à épuiser les orignaux, particulièrement les jeunes. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

À cette période de l'année, les animaux sont déjà affaiblis après plusieurs mois à se déplacer dans la neige, et les jeunes sont particulièrement vulnérables, selon M. Gagnon.

Priorité aux orignaux : c'est la loi!

Par ailleurs, il souligne qu'il est interdit de pourchasser ainsi un animal, et que les contrevenants à loi s'exposent à des amendes.

Face à un orignal ou un cerf qui bloque un sentier, il faut donc attendre que l'animal libère le chemin de son plein gré, que cela prenne quelques minutes ou quelques heures.

Ce n'est pas toujours évident, on en convient, mais c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a des endroits où c'est assez fréquent , insiste le lieutenant.

Le sentier en question, situé à la limite entre la ZEC de Cap-Chat et la réserve faunique de Matane, est d'ailleurs régulièrement emprunté par un groupe d'orignaux, selon M. Gagnon.