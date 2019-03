Peu d’étudiants en médecine formés ailleurs reviennent exercer au Manitoba

Pour former et retenir des médecins francophones dans la province, l'Université du Manitoba met davantage l'accent sur le bilinguisme. Pourtant, les étudiants souhaitant étudier la médecine entièrement en français doivent encore se tourner vers l'est du pays. Près de la moitié d'entre eux ne reviennent pas pratiquer dans la province.

Le chef de département en médecine familiale à l’Université du Manitoba, José François, le reconnaît : pour les étudiants francophones en médecine au Manitoba, il existe deux directions possibles.

« Entre la moitié et les deux tiers vont choisir de rester chez nous, à l’Université du Manitoba. Les autres vont choisir d’aller à Ottawa ou dans une faculté de médecine au Québec pour un cursus de médecine de quatre ans », explique-t-il.

Pourtant, l’Université du Manitoba est consciente de l’importance du bilinguisme et lance depuis quelques années déjà des projets de sensibilisation au français.

« On a un groupe de sept à huit étudiants au cours des deux premières années qui sont francophiles, qui proviennent de l’immersion ou des écoles francophones, et qui vont avoir des discussions de cas en français. On a ensuite une formation pour développer le vocabulaire et la communication avec le patient en français », précise José François.

Pour Véronique Demers, qui est en quatrième année de médecine, cela n’était pas suffisant. Elle a donc choisi de partir étudier à l’Université d’Ottawa grâce à un partenariat avec le Consortium national de formation en santé (CNFS), dont fait partie l’Université de Saint-Boniface.

« À l’Université d’Ottawa, il y a un programme avec un volet francophone en médecine. Dans cette formation, il y a huit places réservées à des étudiants du CNFS qui viennent de minorités francophones, en dehors de l’Ontario et du Québec », précise-t-elle.

Issue d’une famille qui l’a très tôt sensibilisée au français, Véronique Demers explique qu’il était important pour elle de suivre un cursus entièrement dans cette langue.

« Si on apprend en anglais, c’est plus difficile après d’apprendre les termes francophones », affirme-t-elle, tout en précisant que les ressources pédagogiques étant souvent en anglais, elle suit finalement des cours bilingues.

L’importance de la résidence

Selon José François, plus que l’université que choisissent les étudiants, c’est le lieu de leur stage de résidence de fin d’études qui est véritablement crucial dans le choix de résidence final des futurs médecins.

Au Manitoba, seul un programme de résidence en médecine familiale de deux ans est offert en français. Il est donné au Centre de santé de Saint-Boniface, à Notre-Dame-de-Lourdes et à Sainte-Anne.

Dans notre expérience locale, à peu près la moitié des étudiants [qui sont partis étudier à Ottawa ou au Québec] vont choisir de revenir pour des programmes de résidence. L’autre moitié vont choisir de faire des résidences dans l’est. José François, chef de département en médecine familiale à l'Université du Manitoba

Véronique Demers est de ceux qui reviendront dans la province. Elle admet qu’une part de cette décision vient du fait que ses proches vivent au Manitoba, mais ce n’est pas la seule raison.

« Le programme au Manitoba est excellent, c’est l’un des seuls au pays qui est à la fois urbain et rural », dit-elle, ajoutant qu’elle a envie de pouvoir fournir demain des services en français qui ont parfois été difficiles à obtenir pour elle par le passé.

« Un bon pourcentage vont s’établir dans la communauté où ils ont fait leur résidence. Surtout pour les formations longues. Souvent beaucoup de choses se passent dans la vie de ces gens-là, ils se marient, ils ont des enfants », dit José François à titre d'exemple.

Il regrette d'ailleurs que d’autres programmes de résidence ne soient pas proposés dans la province afin d’attirer des praticiens issus d’autres spécialités.

« On a certainement le désir d'avoir un plus grand nombre de francophones dans les spécialités larges comme la médecine interne, l’urgence, la psychiatrie, l’obstétrique, la gynécologie », reconnaît-il.

Véronique Demers prévoit quant à elle d’exercer un peu au Nord ou dans les Maritimes après sa résidence. Mais elle assure vouloir par la suite s’installer définitivement au Manitoba.