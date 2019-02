Une aide financière aux premiers acheteurs pour l'acquisition d'une propriété sur l'Île de Hull

L'aide financière varie de 5000 $ pour les premiers acheteurs (ne pas être propriétaire depuis au moins cinq ans) à 7500 $ pour les familles (avoir au moins un enfant âgé de moins de 18 ans).

Par ailleurs, les acheteurs pourraient bénéficier d'une subvention additionnelle de 6250 à 20 000 $ pour des rénovations dans leur résidence, indique un communiqué de la Ville.

Agrandir l’image Une carte montrant les secteurs où s'applique l'aide financière de la Ville de Gatineau pour l'achat d'un logement. Photo : Courtoisie : Ville de Gatineau

Cette aide financière de Gatineau vise à revitaliser le centre-ville. Jusqu'à maintenant, 26 propriétaires ont bénéficié des subventions qui sont disponibles pour l’achat de la propriété ou pour les rénovations, a précisé Maude Marquis-Bissonnette, conseillère du district du Plateau et présidente de la Commission du territoire, de l'habitation et de l'environnement.

En cinq ans, il y a 50 % plus d’enfants qui sont dans le bassin des deux écoles primaires sur l’Île de Hull. Donc, ça veut dire qu’il y a des familles qui reviennent sur l’Île de Hull, et ça, c’est une très bonne nouvelle en soi , a-t-elle ajouté. Il y a de plus en plus de commerces qui se sont installés dans le Vieux-Hull.

C'est probablement un très bon investissement pour les futurs acheteurs. Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale

Une enveloppe de 300 000 $ a été allouée à ce programme en 2017 par l'intermédiaire du Programme de rénovation résidentielle, précise la Ville de Gatineau dans un communiqué. Jusqu'à maintenant, 152 500 $ ont été distribués.

Avec les informations de Nathalie Tremblay