De 50 à 80 km/h sur le boulevard Saint-Joseph : des Drummondvillois inquiets

Dès vendredi, les automobilistes pourront circuler à 80 km/h sur le boulevard Saint-Joseph.

C'est dangereux, ça l'est déjà! On a déjà eu des accidents. Je ne comprends pas, il n'y a pas de logique , s'exclame le résident du secteur, Jacques Pinard.

Selon trois citoyens rencontrés par Radio-Canada, les véhicules qui circulent sur le boulevard Saint-Joseph dépassent déjà la limite de 50 km/h encore en vigueur pour quelques heures. Ils estiment que l'augmentation de la limite de vitesse rendra périlleuses les entrées et les sorties dans leur quartier.

Ces citoyens de Drummondville s'inquiètent de l'augmentation de la limite de vitesse de 50 à 80 km/h à l'entrée de leur quartier résidentiel. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Quand tu sors et que l'autre arrive à 80 km/h et que tu ne l'as pas vu venir, tu as affaire à déménager et à peser sur la pédale pour prendre de la distance au plus vite , poursuit Jacques Pinard.

De son côté, Jacques Fafard exploite une garderie sur le boulevard St-Joseph. Il considère que le changement à la signalisation est risqué pour la sécurité des enfants et rendra périlleux l'accès à ses installations. [Que la ville] soit à l'écoute : c'est dangereux! Il y a une responsabilité de la Ville de prendre une décision comme ça , dit-il.

Il y a un autobus qui arrête prendre de jeunes qui vont au secondaire juste sur le coin du boulevard Saint-Joseph. Si la limite est à 80 km/h, à quelle vitesse les gens vont rouler? Est-ce que beaucoup vont respecter le 80 km/h? , se questionne pour sa part le citoyen Gérard Bourret.

La Ville de Drummondville assure avoir entendu la grogne de ces résidents et rappelle que décision a été prise de concert avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour uniformiser la vitesse déjà fixée à 80 km/h plus au nord.