Un artiste veut immortaliser les nouvelles icônes noires

Basé à Niagara, Lionel Labeau est un artiste de 32 ans, qui se dit attirer par les cultures ethniques depuis son plus jeune âge. Son inspiration, il la puise de son métissage, de l’architecture qu’il convoite en général ou de l’actualité.

« J'ai peins Barack Obama, juste après son élection à la Présidence des États-Unis », dit Lionel Labeau. Photo : avec l'autorisation de Lionel Labeau

Après avoir peint le portrait de Barack Obama et de Aimée Césaire, il s’est dernièrement consacré au portrait de Dr Denis Mukwege, nommé Prix Nobel de la paix en 2018. Gynécologue et militant pour les droits humains, il sauve et répare les femmes victimes d’excision en République démocratique du Congo. Il a beaucoup d’influence en Afrique , explique le peintre.

Peindre des figures telles que lui est une façon de garder un lien avec l’histoire , précise M. Labeau

Lionel Labeau affirme qu’avec les programmes de téléréalité, Internet et les réseaux sociaux, tous les jeunes n’ont pas la curiosité de se cultiver sur les personnalités qui ont fait l’histoire des Noirs.

La plupart des jeunes aujourd’hui, vont connaître certaines stars, mais pas forcément des personnalités comme Aimée Césaire . Avec son art, M. Labeau veut transmettre un message important aux nouvelles générations.

La culture noire est énorme Lionel Labeau, artiste indépendant

Lionel Labeau, artiste indépendant, peint des figures emblématiques de la communauté noire. Il rend surtout hommage aux vivants. « c’est important pour les jeunes de savoir ce qui s’est passé avant », dit-il.#art #BlackHistoryMonth #peinture #histoire #hommage pic.twitter.com/qEcsfAwFQ3 — Aminata YADE (@AMIYD23) 28 février 2019

Une rencontre par hasard

Un peu par hasard, Lionel Labeau indique avoir rencontré à Toronto, la petite fille du Dr Denis Mukwege, Jemima Rubuye.

Elle se trouvait, tout comme lui, à un évènement sur le mois de l’histoire des Noirs. Quand elle a vu son œuvre, son émotion était très forte. De voir son nom et son œuvre se répandre au-delà de nos frontières, c’est un honneur pour moi .

Jemima Rubuye est la petite-fille du Dr Denis Mukwege. Elle a passé près de 20 ans à ses côtés, avant de quitter son pays pour s'installer à Toronto. Photo : avec l'autorisation de Jemima Rubuye

Mon grand-père est aujourd’hui, un symbole d’espoir aujourd'hui Jemima Rubuye, petite-fille du Dr Denis Mukwege

Elle ajoute que son grand-père serait heureux de voir cette peinture.

Il disait toujours : n’attendez pas que je sois mort pour me donner des fleurs, donnez-les-moi quand je suis en vie . C’est exactement ce qu'a fait Lionel, finalement , souligne-t-elle.

La méthode Lionel Labeau

Lionel Labeau met entre trois et dix heures pour faire ses tableaux.

Il utilise de l’acrylique dont la capacité est de sécher rapidement. Cela peut prendre entre 10 et 20 minutes dépendamment du nombre de couches appliquées.

Le peintre travaille avec des couleurs primaires pour personnaliser sa palette, entre autres du pastel, du marron et du rose. Il y ajoute des couleurs plus lumineuses comme le bleu, le jaune ou le rouge.

Je travaille beaucoup sur les contrastes aussi , explique-t-il. Travailler les couleurs, c’est ce qu’il y a de plus difficile en peinture , assure-t-il.

Il dit d’ailleurs, ne jamais acheter de peinture déjà toute faite. Les couleurs définissent mon style .

Lionel Labeau souligne avoir peint une vingtaine de tableaux, au cours de l’année 2018. Elle influence dans le monde entier et elle doit être diffusée sur tous les fronts et au maximum .

Parfois, il peint même devant son public pour donner une autre dimension à son travail et pour communiquer avec ses admirateurs.

Quand on regarde une peinture, on ne sait pas qui se cache derrière la toile ,dit-il. Je reçois aussi des conseils de professionnels qui viennent parfois me voir .

Lionel Labeau travaille dans une société qui produit des films. Il vit à Niagara désormais, après avoir vécu quelques mois à Toronto. Photo : avec l'autorisation de Lionel Labeau

Lionel Labeau est un artiste aux multiples facettes. Il peint sur tout type de surface et envisage d'autres projets dans le courant de l'année.