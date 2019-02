Cathédrale de Rimouski : le Regroupement diocésain reprend ses poursuites contre l'Archevêché

Les procédures avaient été suspendues en octobre, lorsque l'Archevêché avait annoncé la nomination d'un médiateur chargé d'évaluer les avenues possibles pour sauver la cathédrale.

Selon le président du Regroupement diocésain, Jacques Landry, aucune médiation n'a véritablement eu lieu et la proposition présentée par l'archevêque Mgr Grondin au début du mois de février reste nébuleuse, et vise à minimiser les responsabilités financières de l'Archevêché et à faire assumer la plus grande part des coûts de remise en état de la cathédrale par la Ville de Rimouski, par ses contribuables.

Le Regroupement souhaite, dans un premier lieu, forcer l'Archevêché à réparer la toiture de l'église dès l'été 2019.

[Mgr Grondin] revient avec le même projet, sans savoir exactement c'est quoi le projet, avec une promesse de réalisation en 2021 mais ce qui est urgent, c'est de réparer le toit la cathédrale. Georges Lévesque, membre du Regroupement diocésain pour la sauvegarde de la cathédrale

Le président du Regroupement diocésain pour la sauvegarde de la cathédrale, Jacques Landry (Archives) Photo : Radio-Canada

Sans réclamer la démission de Monseigneur Grondin, Jacques Landry a remis en question la pertinence de sa présence à la tête du diocèse et a déploré son désengagement envers la protection de la cathédrale comme lieu de culte.

Il devrait normalement être le protecteur du culte, le porteur d'une protection par rapport à la cathédrale et on ne voit pas ça. Jacques Landry, président du Regroupement diocésain pour la sauvegarde de la cathédrale

L'Archevêché n'a pas souhaité réagir aux propos du Regroupement diocésain. On affirme cependant qu'une annonce doit être faite la semaine prochaine concernant la nomination d'un chargé de projet pour assurer l'avenir de la cathédrale Saint-Germain.