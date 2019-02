C-69: « Ottawa ne comprend pas », dit Rachel Notley

Ce projet de loi vise à modifier la manière dont les gros projets d’infrastructure sont évalués, mais il a essuyé de nombreuses critiques depuis son introduction.

La première ministre a ainsi noté que cela n'avait aucun sens pour le gouvernement fédéral d’acheter le pipeline Trans Mountain si Ottawa fait virtuellement tout ce qui est en son pouvoir pour bloquer la construction des infrastructures nécessaires.

Même si elle compte parmi les détracteurs de C-69, Rachel Notley a cependant affirmé qu’elle ne souhaite pas un retrait complet du projet de loi sur l’évaluation d’impact. Le système actuel est déficient, selon la première ministre de l’Alberta.

Nous ne pouvons pas remplacer un système qui ne fonctionne pas par un autre qui ne fonctionnera pas. Rachel Notley, première ministre de l'Alberta

Le projet de loi C-69 ajoute cependant de l’incertitude aux projets énergétiques et aux investissements, a-t-elle ajouté. Certains des critères [d’évaluation] dans ce projet de loi sont une invitation à des contestations judiciaires sans fin , selon Rachel Notley.

Les doléances de l'Alberta

Mme Notley a présenté une série d’amendements qui, selon elle, améliorera le système d’évaluation. Elle souhaite ainsi que de nombreux projets comme le raffinage et la pétrochimie soient exclus de la portée de C-69.

Les retombées économiques et sociales des projets devraient également être un critère clairement écrit et de plus grande importance selon le gouvernement albertain. Les autres critères devraient également faire l’objet de plus de clarté, dit-elle.

Rachel Notley souhaite également que tous les projets albertains sous l’égide du plan provincial de lutte contre les changements climatiques soient exclus de l’évaluation fédérale.

Pour sa part, le chef de l'opposition officielle en Alberta Jason Kenney plaide pour l'élimination de ce projet de loi qu'il a surnommé le projet « fin des pipelines ».