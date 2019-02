L'acteur Luke Perry hospitalisé

L'acteur Luke Perry est hospitalisé, a indiqué le relationniste de la vedette des séries Riverdale et Beverly Hills 90210.

Le relationniste Arnold Robinson a déclaré à l'agence Associated Press que l'acteur de 52 ans était actuellement en observation à l'hôpital.

Depuis 2016, Luke Perry tient l'un des rôles principaux dans la populaire série Riverdale. Il est également connu pour avoir incarné Dylan McKay de 1990 à 2000 dans la série à succès Beverly Hills 90210.

Mercredi, les studios Fox ont annoncé le retour d'une partie de la distribution originale de Beverly Hills 90210, dont Tori Spelling et Jennie Garth, dans une nouvelle version de la série. Intitulée 90210, cette série, diffusée cet été, sera composée de six épisodes. Toutefois, Luke Perry n'y participera pas, tout comme l'autre vedette de la série Shannen Doherty, qui jouait le rôle de Brenda Walsh.

Shannen Doherty a réagi à l'annonce de l'hospitalisation de Luke Perry en publiant sur son compte Instagram une photo du couple que formaient Dylan et Brenda dans Beverly Hills 90210.

Luke Perry sera également à l'affiche de Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino, dont la sortie est prévue pour l'été prochain.