Pas de deuxième terrain de soccer synthétique avant 2020 à Rouyn-Noranda

Le projet avait été annoncé lors de l'annonce du budget 2018, en toute fin d'année 2017. On parlait alors d'un projet d'une valeur de plus de cinq millions de dollars.

La volonté initiale de Ressources Falco, selon la trésorière de la Ville, Hélène Piuze, était de relocaliser le terrain de soccer de l'école La Source le plus rapidement possible en plus d'en profiter pour aménager une deuxième surface de jeu synthétique après celle de l'UQAT, donc de mettre au goût du jour le terrain St-Luc pour que deux terrains y soient praticables.

Une livraison tardive, mais une livraison quand même

L'aménagement de la nouvelle surface naturelle devrait commencer à l'automne 2019 pour que le terrain soit prêt pour la saison suivante. Quant à l'actuel terrain St-Luc, on doit y installer une surface synthétique. L'échéancier révisé prévoit que l'aménagement de ce terrain soit complété à temps pour la saison 2020.

Malgré les délais dans le projet, la trésorière de la Ville, Hélène Piuze, assure que le projet n'est pas sur la glace.

« Absolument pas, la Ville a justement signé le 4 décembre 2018, un protocole avec Ressources Falco pour la relocalisation permanente des terrains de soccer au terrain de soccer St-Luc, dans le but de remplacer ceux qui étaient sur les terrains de la Commission scolaire, à l'école La Source », fait-elle valoir.

Rappelons que ces terrains de soccer ont été détruits au profit de la construction du nouveau pavillon de la commission scolaire.