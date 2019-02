Les enfants pourront voyager gratuitement sur le réseau GO

Le ministre des Transports de l'Ontario, Jeff Yurek, et le président de Metrolinx, Phil Verster, en ont fait l'annonce jeudi à Toronto.

Les enfants n’auront pas besoin d’avoir de billet de transport ou de carte Presto en leur possession pour emprunter le train ou l’autobus, contrairement aux politiques mises en place par la Commission des transports de Toronto (CTT).

Le changement doit entrer en vigueur le 9 mars, tout comme le début du congé de mars pour les élèves de la province.

Laisser les enfants voyager gratuitement sur le réseau GO, c’est de rendre le transport en commun plus facile et plus abordable pour les parents et les enfants.

Jeff Yurek, ministre des Transports de l’Ontario