Avenir IT reçoit une accolade du monde des affaires au Canada

L'entreprise Avenir IT de Saint-Boniface est nommée, pour une deuxième année consécutive, comme l'une des 50 entreprises d'informatique les mieux gérées au Canada.

Avenir IT s’est distinguée des 1200 autres entreprises en lice grâce à la manière dont elle gère notamment ses clients, ses projets, ses ventes et son marketing, affirme le directeur général d’Avenir IT, Mathieu Manaigre, qui a fondé l’entreprise il y a 10 ans.

« C'est une superbe reconnaissance pour tout le travail que nous avons fait dans les 10 dernières années », soutient M. Manaigre.

Selon lui, la formation de ses neuf employés joue un rôle primordial dans le succès de l’entreprise.

« On a beaucoup investi dans la croissance de la compagnie en investissant dans la formation de nos employés », affirme-t-il.

Aujourd’hui, l’entreprise compte une cinquantaine de clients. Mathieu Manaigre dit que depuis la création de l’entreprise, les priorités des clients ont beaucoup changé.

« [Auparavant], les clients ne reconnaissaient pas vraiment l’importance des cyberattaques, maintenant les clients demandent ça », ajoute le directeur général d’Avenir IT.

Depuis la création de l’entreprise, beaucoup de choses ont changé dans le monde de l’informatique, affirme-t-il. Afin de demeurer compétitive, Avenir IT s’est lancée dernièrement dans l’installation de systèmes de sécurité.

« On commence à faire dans la sécurité de bâtiment comme les caméras ou les cartes d’entrée magnétiques. Nos clients nous demandent de plus en plus ce genre de choses », ajoute-t-il.

Rester près de ses clients

Depuis peu, Avenir IT a déménagé ses bureaux sur la rue des Meurons, à St-Boniface.

« On voulait vraiment rester à Saint-Boniface. […] On s’est trouvé un très beau bureau où on peut grandir », affirme Mathieu Manaigre.

Il dit que la proximité de ses clients est primordiale pour le succès de son entreprise.