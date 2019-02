Marie Carmen, Marie-Denise Pelletier et Joe Bocan réunies sur scène

Les nostalgiques des chansons des années 1980 et 1990 seront gâtés avec la réunion de trois chanteuses populaires à cette époque.

Marie Carmen, Marie-Denise Pelletier et Joe Bocan se retrouveront pour la première fois en spectacle en février 2020 pour une tournée au Québec d’un spectacle conçu pour les trois artistes.

Est-ce que Piaf chanterait du rock, L’aigle noir (une reprise de Barbara), Tous les cris les SOS (une reprise du chanteur français Daniel Balavoine), Les femmes voilées et Repartir à zéro seront du spectacle? Sûrement, mais la liste des chansons ne sont pas encore dévoilée.

Intitulé Pour une histoire d’un soir, titre d’un grand succès de Marie-Denise Pelletier, le spectacle permettra aux trois interprètes de revisiter les chansons les plus marquantes de leur répertoires respectifs.

La première date de cette tournée est prévue le 6 février 2020 à LaSalle, dans plusieurs villes au Québec, puis à la Cinquième Salle de la Place des Arts les 10 et 12 mars 2020. Elles seront aussi à Québec le 5 avril 2020.

Les billets des spectacles seront mis en vente demain le 1er mars 2019.

Si Joe Bocan et surtout Marie-Denise Pelletier sont restés présentes dans l'univers artistique québécois, Marie Carmen s'est fait plus rare. On avait pu la voir à En direct de l'univers en septembre 2017.