300 gens d'affaires s'unissent pour lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre à Québec

Plus de 300 personnes participent jeudi à une rencontre des gens d'affaires, dont l'objectif est de trouver des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre à Québec.

« L’expression des bonnes intentions, on n’en veut plus », a lancé d’entrée de jeu le maire de Québec aux participants à cette toute première rencontre des gens d’affaires organisée par la Ville de Québec.

Réunis au Centre de foires pour la journée, l'auditoire essentiellement composé de gens d'affaires doivent discuter et échanger sur les problèmes, mais surtout sur les solutions au manque de travailleurs.

« La pénurie de main-d’oeuvre, on l’a connu avant tout le monde », a souligné Régis Labeaume, qualifiant la situation de triste réalité vécue par les entrepreneurs.

12 200 emplois vacants

Pour cause, au premier trimestre de l’année, il y avait 12 200 emplois vacants dans la région. Un nombre qui a doublé depuis 2015.

Même si la pénurie commence à se faire sentir partout dans la province, il reste convaincu que la Capitale-Nationale demeure la plus durement touchée.

Et le maire s’inquiète des conséquences. Pour certains entrepreneurs, c’est devenu un frein à la croissance.

Régis Labeaume craint que certains envisagent sérieusement de délaisser Québec pour d’autres destinations où la main d’oeuvre est plus abondante et moins dispendieuse.

Nous ne sommes plus à l’heure des constats, les constats ont déjà été faits. Des études, on en a plein. Régis Labeaume, maire de Québec

Le maire Régis Labeaume a fait part de ses préoccupations. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Main-d’oeuvre qualifiée ou non

Le maire plaide pour que les règles pour attirer des travailleurs étrangers soient assouplies.

Il demande aussi une plus grande diversité des talents.

« Imaginez tout le spectre. On a besoin de docteur en physique et d’un employé pour faire de la plonge », a-t-il exprimé.

Il a conclu en soulignant que la région a l’habitude de trouver des solutions, « mais on ne peut pas tout faire tout seul », a-t-il laissé tomber à l’endroit des ministres québécois et canadien présents dans la salle.

Projet de loi 9

Ce discours d’ouverture a été prononcé devant l’oeil attentif de trois ministres du gouvernement Legault, dont celui de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette.

La CAQ vient tout juste de déposer un projet de loi pour faciliter l’arrivée de travailleurs étrangers.

L’allocution du ministre a surtout servi à défendre les bienfaits de son projet de loi en répétant les objectifs tels que réduire les délais d’attente pour faire venir des travailleurs étrangers et faciliter leur intégration.

Le premier budget de la CAQ devrait contenir des mesures pour aider les entreprises a promis, pour sa part, la ministre responsable de la capitale nationale, Geneviève Guilbault.

Plan d’action

« Retournez toutes les pierres », a dit le maire aux participants en début de journée, « tout en mettant l’immigration au centre des discussions ».

Ce premier rendez-vous annuel des gens d’affaires a été suggéré par le groupe de travail sur l’environnement économique.

Un groupe mis en place par le maire de Québec et présidé par Jean St-Gelais, président et chef de la direction pour La Capitale Assurances et services financiers.

La Ville a engagé une somme de 135 000 $ pour l’occasion.

Régis Labeaume promet que cette journée d’échanges va servir à mettre sur pied un plan d’action qui sera dévoilé plus tard.