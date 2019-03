Kaya Free, finaliste au concours FrancoStar

C’est d'ailleurs en ce 1er mars que les finalistes du concours ont été dévoilés. Le Fransaskois d'origine burundaise se retrouve parmi les 10 finalistes de sa catégorie.

Le concours consiste à mettre de l'avant le talent des Franco-Canadiens à partir de vidéos déjà publiées sur YouTube, qui obtiendront une plus grande visibilité.

En entrevue jeudi, avant d'apprendre qu'il était finaliste, le rappeur Kaya Free a mis l'accent sur le fait que ce type de concours est très important pour favoriser le rayonnement d'un artiste.

Pour moi, FrancoStar, c'est une [bonne] visibilité parce que je suis un artiste émergent et que j'ai toujours besoin d'un coup de main [...] J'aimerais aussi faire connaître ma musique dans l'est du Canada. Le rappeur Kaya Free

Le rappeur fransaskois Kaya Free Photo : Radio-Canada

Kaya Free a d'ailleurs choisi de publier une vidéo de l'une de ses anciennes compositions, intitulé Pourquoi, qu'il a réalisée il y a quelques années, avant son arrivée au pays.

Une autre Fransaskoise a aussi participé

Dominique Fréchette, originaire du sud de la province et résidente de Saint-Victor, était aussi l'une des participantes du concours, dans la même catégorie que Kaya Free.

La jeune chanteuse Dominique Fréchette a pu compter, entre autres, sur l'appui d'Ousmane Ilbo, le directeur de la radio communautaire CFRG de Gravelbourg, pour le montage et la prise d'images de la vidéo utilisée pour le concours. Il a notamment effectué le tournage d'un spectacle durant lequel Dominique Fréchette interprète de la chanson Et c'est pas fini, avec plusieurs artistes fransaskois, lors de la soirée des célébrations du centenaire du Collège Mathieu.

Dominique Fréchette Photo : Daniel Paquet

Selon Catherine Carle, la responsable des communications et des médias sociaux des Rendez-vous de la Francophonie, une dizaine de vidéos provenant de la Saskatchewan ont été soumises pour le concours FrancoStar. En plus de la catégorie grand public, le concours comprend deux autres catégories, soit celle des jeunes prodiges (pour les écoles ou les groupes scolaires) et celle des jeunes de coeur (pour les 50 ans et plus).