Des trésors de Zenon Park ne tomberont pas dans l’oubli

Patrick et Sophie Arès-Pilon ont le nez dans les boîtes de carton depuis des années.

Ces deux frère et soeur d’Edmonton, dont la famille est d’origine fransaskoise, ont entrepris le travail laborieux d’archiver des milliers de lettres, des photos, des films Super 8 que leur grand-mère Anna Arès, née à Zenon Park en 1918, a soigneusement conservés tout au long de sa vie.

Les arrière-grands-parents de Sophie et Patrick Arès-Pilon faisaient partie des premiers pionniers du village de Zenon Park. Photo : Radio-Canada / Hugo Levesque

Le patrimoine de la famille francophone reflète la vie quotidienne et les enjeux de la communauté depuis sa fondation.

« Ça nous donne un aperçu de ce qui se passait en Saskatchewan ces années-là, ils parlaient des températures qui nuisaient souvent aux récoltes, combien d’argent il y avait dans la communauté pendant les hivers, les étés », rapporte Sophie Arès-Pilon.

« Il y a tellement de femmes et de mères de famille dont les vies n’ont pas été documentées et pourtant, c’est important d’entendre les histoires de ces femmes qui ont joué un rôle tellement important dans notre vie », estime Sophie Arès-Pilon à propos de sa grand-mère Anna. Photo : Photo fournie par Pierre et Sophie Arès-Pilon / Hugo Levesque