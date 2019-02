La météo hivernale malmène les routes à l'Île-du-Prince-Édouard

Le directeur par intérim de l'entretien du réseau routier insulaire, Stephen Szwarc, dit que les quelque 600 employés et les entrepreneurs privés qu'il supervise doivent être prêts à virer sur un 10 cents. En l'espace de quelques heures, dit-il, leurs tâches vont du déneigement à l'assèchement et au déglaçage des routes.

Nos équipes sont en train de déneiger et, tout à coup, il y a un dégel rapide et nous devons nous occuper des routes inondées. Puis, ça gèle de nouveau et nous devons enlever la glace.

Stephen Szwarc, directeur par intérim de l'entretien du réseau routier à l'Île-du-Prince-Édouard