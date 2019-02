Les embâcles ont coûté des millions à l'économie québécoise

Dans certaines usines, la suspension des livraisons de matières premières a failli entraîner l'arrêt de la production.

La glace a interrompu la navigation sur le lac Saint-Pierre à trois reprises pour un total de neuf jours cet hiver.

Parmi les nombreux navires bloqués se trouvaient les pétroliers du Groupe Desgagnés qui sont chargés par pipeline au Port de Montréal et qui ne pouvaient plus approvisionner la raffinerie Valero de Lévis.

La présidente-directrice générale de la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES), Nicole Trépanier, affirme que les gens de Valéro lui ont confié qu’ils n’avaient jamais été aussi près d’un grave problème.



Le brise-glace Louis S. Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Garde côtière canadienne

« Le brut n’arrivait pas à destination et ils ont dû revoir complètement le mode d’opération de la raffinerie pour s’assurer qu’ultimement il n’y aurait pas de rupture d’approvisionnement dans les stations-service. »



La raffinerie de Lévis qui fournit 70 % de l'essence consommée dans la province n’a pas été la seule industrie lourde à être affectée par les embâcles. Selon la SODES, l’aciérie d’Arcelor Mittal à Contrecoeur a aussi été forcée de ralentir son rythme de production pour compenser l’arrêt des livraisons de matière première par bateau. Par conséquent, l’entreprise a dû revoir avec ses clients son calendrier de livraison.

Un effet domino

Bien que les embâcles survenus en janvier et février se soient formés sur le fleuve à la hauteur du lac Saint-Pierre, leurs impacts se sont fait ressentir bien au-delà, puisque le navire affecté au déglaçage du Saguenay été appelé à la rescousse des cargos coincés sur le Saint-Laurent. Par conséquent, quatre navires qui transportaient des matières premières destinées aux alumineries de Rio Tinto sont demeurés pris dans les glaces du fjord du Saguenay.



Un bris dans la chaîne d’approvisionnement qui a donné des sueurs froides aux opérateurs des alumineries, selon le président-directeur général des Armateurs du Saint-Laurent, Martin Fournier. « On ne peut pas interrompre la production de ce genre d’usine sans avoir des impacts majeurs sur l'entreprise ou sur l'équipement, dit-il, c'est vraiment important de pouvoir assurer une livraison en continu de matière première. »



La circulation maritime a été interrompue pendant neuf jours sur le fleuve Saint-Laurent cet hiver. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Selon une porte-parole de Rio Tinto, les inventaires des alumineries ne peuvent supporter que pendant quelques jours la cadence de production. En cas d’un arrêt de production causé par un manque de matières premières, le redémarrage peut coûter des dizaines voire des centaines de millions de dollars.



Au cours des huit dernières années, les délais dans le déglaçage du Saguenay ont causé des problèmes similaires à six reprises à la multinationale. La présidente-directrice générale de la SODES, Nicole Trépanier, y voit le signe d’un manque criant de ressources et réitère l’urgence de construire de nouveaux brise-glaces pour renouveler la flotte vieillissante de la Garde côtière.



Huit entreprises touchées directement par les embâcles de cet hiver ont estimé leurs pertes à plus de 6 millions de dollars, mais la SODES estime que l'impact sur l'ensemble de la chaîne logistique a été beaucoup plus élevé.