Le déclin de la construction résidentielle se poursuit en Saskatchewan

Après plusieurs années de déclin, le secteur de la construction résidentielle en Saskatchewan a atteint un creux historique en 2018. Des membres de l'industrie mettent en cause des politiques des gouvernements fédéral et provincial.

Au dernier trimestre de 2018, le nombre de permis de construction résidentielle a diminué de plus d’un tiers par rapport à la même période de l’année précédente.

À Saskatoon, la construction de maisons neuves a atteint en 2018 son plus bas niveau depuis 2006.

Cette situation préoccupe grandement des membres de l’industrie, qui craignent que l’accès à la propriété soit difficile pour les jeunes familles, explique la PDG de l’Association des constructeurs d’habitation de Saskatoon, Christiane Guérette.

« C’est pas juste un indicateur pour voir comment nos municipalités sont en train de grandir et de se développer économiquement, mais comment est-ce que nos jeunes familles aussi dans nos villes et nos communautés peuvent investir dans leur succès familial et économique », fait-elle remarquer.

Des politiques gouvernementales mises en cause

Christiane Guérette attribue cette situation en partie à diverses politiques provinciales et fédérales adoptées au cours des 18 derniers mois.

En 2018, le gouvernement fédéral a instauré un test qui majore de 2 % la valeur d’une hypothèque pour savoir si un acheteur peut soutenir une augmentation potentielle des taux d’intérêt.

Selon Christiane Guérette, cette mesure était conçue davantage pour de grandes villes comme Toronto et Vancouver. Toutefois, dans l’ensemble du pays, elle pénalise la majorité les Canadiens.

« À travers le pays, aussitôt que ce test-là est entré en vigueur sur le marché, quelque 147 000 Canadiens n’étaient plus capables de se procurer une maison », raconte-t-elle.

En Saskatchewan, la taxe de vente s’applique à tous les domaines de construction depuis 2017. Ce fardeau additionnel a réduit les marges de profit et a forcé certaines compagnies à licencier des employés, indique Christianne Guérrette.

Avec le ralentissement du marché en 2018, la compagnie Boychuk Construction a dû réduire ses embauches, affirme son directeur général, Ron Olson.

« Le ralentissement du marché touche beaucoup de familles. Notre plus grand souci est de voir une reprise du marché pour pouvoir recommencer à embaucher », lance-t-il.

Les membres de l’industrie de la construction résidentielle en Saskatchewan plaident pour un assouplissement des politiques instaurées par les gouvernements fédéral et provincial.

Ils sont actuellement en discussion avec les différents ordres de gouvernement pour trouver une solution et relancer l'industrie.

Avec les informations de Samuel Desbiens